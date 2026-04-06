Ovan

Utorak vam donosi fokus i potrebu da jasno definišete svoje ciljeve. Možete osetiti unutrašnji pritisak da završite nešto što ste započeli ali upravo to vas pokreće da budete efikasni. Važno je da ne ulazite u rasprave već da energiju usmerite na konkretne rezultate.



Bik

Važno vam je da pronađete ravnotežu između obaveza i uživanja. Moguće je da ćete razmišljati o finansijama ili sigurnosti ali nemojte zaboraviti da sebi priuštite mali trenutak zadovoljstva. Stabilnost dolazi kada sebi date i mir i zadovoljstvo.



Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora nego inače. Informacije koje dobijete mogu vam biti važne za naredni period. Pokušajte da ne rasipate energiju već da se fokusirate na ono što vam zaista ima smisla.



Rak

Emotivna strana je izražena i možete biti osetljiviji nego inače. Važno je da ne povlačite nagle zaključke već da sebi date vremena da razumete šta zaista osećate. Razgovor sa bliskom osobom može vam doneti olakšanje.



Lav

Imate priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Ljudi oko vas primećuju vašu energiju i mogu vam pružiti podršku. Važno je da verujete u sebe i da ne umanjujete ono što možete da postignete.



Devica

Utorak vam donosi potrebu za organizacijom i jasnoćom. Možda ćete želeti da napravite plan ili da rešite nešto što vas opterećuje već neko vreme. Kada uvedete red u svoje misli dolazi i osećaj olakšanja.



Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete morati da pronađete balans između sopstvenih potreba i očekivanja drugih. Iskren razgovor može doneti više razumevanja i smirenja.



Škorpija

Intuicija vam pomaže da sagledate situaciju dublje nego što izgleda na prvi pogled. Dan je dobar za donošenje odluka koje zahtevaju unutrašnju sigurnost. Nemojte ignorisati ono što osećate jer vas to vodi u pravom smeru.



Strelac

Potreba za kretanjem i promenom je naglašena. Možda ćete poželeti da napravite mali iskorak iz svakodnevice ili da započnete nešto novo. Dan vam donosi optimizam i želju za širenjem vidika.



Jarac

Fokusirani ste na obaveze i ciljeve ali je važno da ne preuzmete previše odgovornosti odjednom. Napravite prioritete i idite korak po korak. Usporavanje može biti ključ za bolji rezultat.



Vodolija

Dolaze vam nove ideje i drugačiji uvidi. Razgovor sa nekim može vam otvoriti novi način razmišljanja. Važno je da ostanete otvoreni za promene i da ne odbacujete ono što vam na prvi pogled deluje neobično.



Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani pa možete dublje doživljavati situacije oko sebe. Potrebno vam je malo više mira kako biste se povezali sa sobom. Kreativne aktivnosti ili vreme provedeno u tišini mogu vam pomoći da pronađete balans, piše Nena Janković.