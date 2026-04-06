Pobednica Evrovizije Ruslana i danas oduševljava energijom, vitkom linijom i prepoznatljivim stilom – a njen izgled mnoge iznenađuje.

Ukrajinska pevačica Ruslana, koja je 2004. godine osvojila Evropu eksplozivnim nastupom u upečatljivom kožnom kostimu, i dalje pleni pažnju svojom vitalnošću. Zadržala je dugu tamnu kosu i isklesanu figuru, zbog čega je mnogi i dalje smatraju jednom od najatraktivnijih zvezda Evrovizije.

Ovog puta ponovo je u centru pažnje zahvaljujući grupi Lelek, koja je nedavno obradila njen legendarni hit „Wild Dances“.

„Devojke, hvala vam na divnoj izvedbi pesme ‘Wild Dances’. Niste je samo otpevale, već ste je zaista osetile. Duh Karpata, ta sirova energija planine – sve se čuje u vašem izvođenju. Vaš ukrajinski zvuči prirodno. Sestre, uradile ste sjajan posao. Šaljem vam svu svoju divlju energiju“, poručila je Ruslana članicama grupe.

Iako danas više nije stalno na vrhu muzičkih lista, ostaje aktivna – nastupa, učestvuje u raznim projektima i otvoreno podržava svoj narod. Upravo to joj daje dodatnu težinu i popularnost među fanovima.

Ruslana i dalje zrači energijom po kojoj je prepoznatljiva. Duga kosa i atletska građa ostaju njen zaštitni znak, a verna je i odvažnim, pomalo rok modnim kombinacijama. Često bira pripijene krojeve i scenske autfite koji ističu njenu figuru, pa mnogi veruju da bi bez problema ponovo mogla da obuče kultni kostim iz „Wild Dances“.

U svakodnevnom životu bira opušteniji stil, ali i dalje zadržava mladalački izgled. Njen modni izraz često se opisuje kao spoj sportskog, etno i pop stila, što joj daje poseban i bezvremenski šarm.