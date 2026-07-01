Stručnjaci ističu da ne postoji savršen recept za roditeljstvo, ali da određene rečenice koje deca redovno slušaju kod kuće mogu značajno uticati na njihovo samopouzdanje, emocionalnu stabilnost i uspeh u odraslom dobu.

Deca koja odrastaju uz podršku, osećaj sigurnosti i bezuslovnu ljubav češće razvijaju zdravu sliku o sebi i bolje se nose sa životnim izazovima. Važno je da im roditelji daju do znanja da su sve emocije dozvoljene, da su voljena i prihvaćena, kao i da su greške sastavni deo učenja i odrastanja.

Stručnjaci naglašavaju i značaj pohvale truda, slavljenja malih uspeha i podsticanja dece da izražavaju svoje misli i osećanja. Takođe, kućne obaveze mogu pomoći u razvijanju odgovornosti i radnih navika, dok otvorena komunikacija i pokazivanje ljubavi doprinose izgradnji samopouzdanja i osećaja pripadnosti.