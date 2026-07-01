Sigurno vam se nekad desilo, pojedete nešto i satima imate osećaj težine, nadutosti i kao da vam hrana jednostavno ne „silazi“.

Razlog je jednostavan.

Neke namirnice se vare mnogo sporije od drugih, a pojedine mogu da ostanu u sistemu satima, pa čak i danima.

Zbog toga se često javljaju nadutost, gasovi i neprijatan osećaj punoće.

Na vrhu liste je, očekivano, brza hrana.

Hamburgeri jesu ukusni i brzo zasite, ali organizmu često zadaju ozbiljan posao. Zbog velike količine masti, prerađenog mesa i dodataka, varenje može da traje veoma dugo.

Stručnjaci kažu da pojedini hamburgeri mogu da se vare i do tri dana.

Ni pica nije mnogo bolja.

Testo, sir, masni dodaci i razni prilozi opterećuju želudac, pa varenje često traje i do šest sati.

Ali nisu problem samo nezdrave namirnice.

I neka hrana koju smatramo zdravom može ozbiljno da optereti stomak.

Pečurke su dobar primer.

Iako sadrže mnogo vode i deluju lagano, zapravo su teške za varenje. Sadrže hitin, supstancu koju naš organizam teško razlaže.

Zato mnogi posle pečuraka osećaju težinu u stomaku.

Orašasti plodovi su zdravi, ali i sa njima treba biti umeren.

Ako preterate, lako mogu izazvati nadutost, bol u stomaku i osećaj nelagodnosti.

Mahunarke poput pasulja, graška i leblebija takođe mogu praviti problem, posebno ako nisu dobro pripremljene.

Zato ih mnogi potapaju u vodu preko noći pre kuvanja.

Ni deserti nisu bezazleni.

Čizkejk, kremasti kolači i bogate poslastice sa puno putera, jaja, pavlake i šećera mogu dugo ostati u želucu.

Kod nekih ljudi i do 12 sati.

Tu je i svinjetina, posebno masniji komadi.

Zbog većeg sadržaja masti organizam je vari sporije, pa posle obroka lako dolazi do osećaja težine i pospanosti.

Suština je jednostavna.

Nije problem povremeno pojesti omiljenu hranu.

Problem nastaje kada preterujemo ili jedemo teško svarljive namirnice kasno uveče.

Tada stomak radi prekovremeno, a vi to vrlo brzo osetite.