Sigurno vam se nekad desilo, pojedete nešto i satima imate osećaj težine, nadutosti i kao da vam hrana jednostavno ne „silazi“.
Razlog je jednostavan.
Neke namirnice se vare mnogo sporije od drugih, a pojedine mogu da ostanu u sistemu satima, pa čak i danima.
Zbog toga se često javljaju nadutost, gasovi i neprijatan osećaj punoće.
Na vrhu liste je, očekivano, brza hrana.
Hamburgeri jesu ukusni i brzo zasite, ali organizmu često zadaju ozbiljan posao. Zbog velike količine masti, prerađenog mesa i dodataka, varenje može da traje veoma dugo.
Stručnjaci kažu da pojedini hamburgeri mogu da se vare i do tri dana.
Ni pica nije mnogo bolja.
Testo, sir, masni dodaci i razni prilozi opterećuju želudac, pa varenje često traje i do šest sati.
Ali nisu problem samo nezdrave namirnice.
I neka hrana koju smatramo zdravom može ozbiljno da optereti stomak.
Pečurke su dobar primer.
Iako sadrže mnogo vode i deluju lagano, zapravo su teške za varenje. Sadrže hitin, supstancu koju naš organizam teško razlaže.
Zato mnogi posle pečuraka osećaju težinu u stomaku.
Orašasti plodovi su zdravi, ali i sa njima treba biti umeren.
Ako preterate, lako mogu izazvati nadutost, bol u stomaku i osećaj nelagodnosti.
Mahunarke poput pasulja, graška i leblebija takođe mogu praviti problem, posebno ako nisu dobro pripremljene.
Zato ih mnogi potapaju u vodu preko noći pre kuvanja.
Ni deserti nisu bezazleni.
Čizkejk, kremasti kolači i bogate poslastice sa puno putera, jaja, pavlake i šećera mogu dugo ostati u želucu.
Kod nekih ljudi i do 12 sati.
Tu je i svinjetina, posebno masniji komadi.
Zbog većeg sadržaja masti organizam je vari sporije, pa posle obroka lako dolazi do osećaja težine i pospanosti.
Suština je jednostavna.
Nije problem povremeno pojesti omiljenu hranu.
Problem nastaje kada preterujemo ili jedemo teško svarljive namirnice kasno uveče.
Tada stomak radi prekovremeno, a vi to vrlo brzo osetite.
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