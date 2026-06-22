Rak će od 21. juna do 23. septembra biti među najvećim astrološkim srećnicima. Očekuje ih period u kojem će imati više samopouzdanja, lakše ostvarivati ciljeve i privlačiti pozitivne prilike. Na ljubavnom planu moguće su nove veze ili produbljivanje postojećih odnosa, dok će se na poslu otvoriti mogućnosti za napredak i finansijsku stabilnost.

Lav ulazi u period u kojem će zablistati punim sjajem. Tokom leta biće u centru pažnje, a njihova harizma i energija pomoći će im da ostvare ono što su dugo priželjkivali. Mnogi će dobiti priliku za poslovni uspeh, zanimljiva putovanja ili nova poznanstva koja mogu prerasti u važna prijateljstva ili ljubavne priče.

Devica će krajem leta dočekati nagradu za sav trud koji je ulagala prethodnih meseci. Očekuju je povoljne promene na poslovnom planu, bolja finansijska situacija i veća sigurnost u ljubavi. Ovo će biti idealan period za donošenje važnih odluka, pokretanje novih projekata i ostvarivanje dugoročnih planova.

Za ova tri znaka period od 21. juna do 23. septembra mogao bi da donese najviše prilika za lični razvoj, uspeh i pozitivne životne promene, uz osećaj da im okolnosti konačno idu u prilog.