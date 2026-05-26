Da li je greh uključiti mašinu za veš, opeglati košulju ili usisati stan kada je crveno slovo? Ovo pitanje godinama deli ljude na Balkanu, a sada je ponovo izazvalo buru na društvenim mrežama nakon videa jednog teologa koji je poručio da mnogi pogrešno shvataju smisao verskih praznika.

Aleksandar Đurđević, master teolog, objavio je video na TikToku u kojem je objasnio da poenta praznika nije u tome da se po svaku cenu ništa ne radi, već da se čovek tog dana posveti Bogu, porodici i miru.

– Mnogi ne rade na crveno slovo iz poštovanja prema svetitelju ili prazniku, a ja postavljam pitanje da li poštovanje iskazujemo odlaskom na liturgiju i molitvu ili time što danas nećemo uraditi neki neodložan posao? U pitanju je čisto sujeverje, a dodao bih i lenjost – rekao je on u videu koji je za kratko vreme prikupio hiljade pregleda.

Dodao je i da su nekada žene za pranje veša morale da provedu ceo dan pored reke ili potoka, zbog čega na praznike nisu mogle da se odmore niti da odu u crkvu. Danas, kako kaže, većinu poslova rade mašine, pa je smisao praznika potpuno drugačije shvaćen.

– Ako već ne želite da radite na crveno slovo, dođite na liturgiju, pomolite se, pročitajte nešto duhovno… A sudove slobodno operite – našalio se teolog.

Njegove reči izazvale su pravu raspravu među ljudima, a komentari su pokazali koliko su mišljenja i dalje podeljena.

„Naravno da ne perem na crveno slovo! Ako verujem u Boga, onda poštujem praznike i tačka“, napisala je jedna žena.

Druga joj je odmah odgovorila:

– Ne perem ja, pere mašina.

Mnogi smatraju da su zabrane ostale iz vremena kada su žene sav posao obavljale ručno.

– Nekada se nije radilo u njivi, nije se pralo na potoku i žene su konačno imale dan odmora. Danas ljudi mešaju veru i sujeverje – glasi jedan od komentara.

Neki su priznali da poštuju običaje jer su tako vaspitani.

– Imam dovoljno godina da pamtim reči svog dede rođenog 1905. godine. Govorio je da se praznici poštuju i nikad ništa nije radio na crveno slovo – napisala je jedna korisnica.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da se vera ne meri time da li je uključena veš mašina.

– Bilo bi lepo da se ljudi više pridržavaju zapovesti „ne laži“, „ne zavidi“ i „ne ogovaraj“, nego što raspravljaju o pranju veša – poručila je jedna žena.

Pojedini su podsetili i na reči patrijarha Pavla, koji je govorio da nije greh raditi kada je potrebno, ali jeste greh ne otići u crkvu i pravdati to „neradom“.

Zanimljivo je da se većina ipak slaže u jednoj stvari – smisao praznika nije da se sedi skrštenih ruku, već da čovek uspori, bude sa porodicom i pronađe mir.

A da li vi peglate, perete ili usisavate kada je crveno slovo? Rasprava na mrežama pokazala je da odgovor na ovo pitanje i dalje deli region.