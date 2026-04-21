Priča koja je trebalo da bude lepa – o talentovanom dečaku koji hekla i raduje hiljade ljudi – pretvorila se u nešto mnogo teže.

Mali Viktor iz Jagodine, dete od svega 12 godina, našao se na udaru kritika nakon što ga je javno prozvao sveštenik Stefan Rajčić. Razlog – njegov hobi.

Iza tih reči ostala je tišina u kojoj se čulo samo razočaranje jednog deteta.

„Baš se potresao…“

Njegov otac, Zvezdan Mitić, skupio je snagu da progovori o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

„Baš se potresao… rekao mi je da će obrisati nalog, da više niko neće gledati kako hekla“, ispričao je tiho.

Rečenica koja zvuči jednostavno – ali iza nje stoji dečak koji je, umesto podrške, dobio osudu.

Ljubav prema heklanju – jedino što je želeo

Otac priznaje da ga je sve to pogodilo, ali i da je brzo shvatio da ljutnja ne vodi nigde.

„Ne vredi se nervirati… iza mog sina ne stoji ništa drugo osim ljubavi prema onome što radi“, rekao je.

I upravo ta jednostavna ljubav postala je razlog zbog kog je dete počelo da sumnja u sebe.

Izvinjenje koje dolazi kasno

Nakon burnih reakcija, oglasio se i Stefan Rajčić, pokušavajući da ublaži situaciju i uputi izvinjenje.

Poručio je da dete ne treba da bude deo sukoba, da mu je žao zbog svega i da nije želeo ovakav rasplet.

Ali šteta je već bila učinjena.

Glas podrške u moru kritika

U odbranu malog Viktora stao je i sveštenik Predrag Popović, podsetivši da je reč o darovitom detetu koje stvara nešto svojim rukama.

„To je jedno divno dete koje koristi talenat koji mu je dat“, poručio je.

Tišina koja najviše boli

Dok se odrasli raspravljaju o tradiciji, uzorima i pravilima, jedno dete je poželelo samo jedno – da ga puste da radi ono što voli.

I možda je upravo to najtužniji deo ove priče.