Razvod, iako često nosi negativnu konotaciju, za neke žene postaje prekretnica koja pokreće potpuno novi životni ciklus. U takvim situacijama dolazi do oslobađanja potisnute energije i povratka sopstvenoj prirodi, što se posebno vezuje za određene horoskopske znakove.

Ovan, koji u brak ulazi sa strašću i posvećenošću, vremenom može izgubiti deo svoje autentičnosti zbog prilagođavanja partneru. Kada se ta veza završi, dolazi do naglog zaokreta. menja imidž, pokreće nove projekte i vraća se stvarima koje ga ispunjavaju, često snažniji nego pre.

Za Škorpije razvod predstavlja duboku ličnu transformaciju. Nakon izlaska iz odnosa koji ih iscrpljuje, okreću se sebi, jačaju intuiciju i unutrašnju stabilnost, a njihova harizma i samopouzdanje dolaze do punog izražaja.

Vodolije, koje teško podnose osećaj ograničenja, u braku se često osećaju sputano. Kada dođe do razlaza, otvara im se prostor za slobodu, ps više putuju, istražuju i pronalaze mir koji im je nedostajao.

S druge strane, postoje znakovi poput Bika i Raka koji se teže odlučuju na razvod, jer su skloni da dugo pokušavaju da održe odnos, čak i kada to ide na njihovu štetu.

Na kraju, ideja da sreća mora biti vezana za brak dovodi se u pitanje, jer lično zadovoljstvo i sloboda često imaju veću težinu, a odluka o promeni ostaje na svakome pojedinačno.