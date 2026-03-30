Plastične posude su praktične i svi ih koristimo u kuhinji, ali stručnjaci upozoravaju da nisu uvek najbolji izbor za čuvanje hrane. Pogrešan način skladištenja može uticati na ukus, teksturu, ali i bezbednost namirnica.

Određene namirnice treba držati u staklu, metalu ili papiru kako bi duže ostale sveže i kvalitetne.

Evo koje namirnice nikako ne bi trebalo čuvati u plastici:

Vruća hrana

Stavljanje tople hrane u plastične posude može oštetiti materijal i smanjiti njegovu sigurnost. Mnogo bolji izbor su staklene ili metalne posude koje podnose visoke temperature.

Kvalitetni sirevi

Domaći zanatski sirevi zahtevaju protok vazduha i kontrolu vlage. Plastika ih “guši”, što može pokvariti ukus i teksturu. Idealno rešenje su papir za sir ili kombinacija papira i prozračne ambalaže.

Paradajz sos i kisela hrana

Kisela hrana, poput paradajza i sličnih namirnica, može oštetiti plastiku i ostaviti trajne mrlje. Staklene posude su dugotrajnije i sigurnije rešenje.

Luk i beli luk

Ove namirnice traže suvo i prozračno okruženje. U zatvorenoj plastici brže propadaju i klijaju. Najbolje ih je čuvati u mrežastim ili papirnim kesama.

Lisnato povrće

Nakon otvaranja originalnog pakovanja, plastika zadržava vlagu i ubrzava kvarenje, piše portal „Eating Well“. Preporučuje se čuvanje uz papirnom ubrusu, u čvrstim posudama.

Sveže začinsko bilje

U plastičnim kesama brzo propada. Mnogo bolji način je čuvanje u tegli s vodom, poput cveća, što produžava svežinu.

