Madona je već skoro četiri decenije jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda. Od hita "Borderline" iz 1984. godine do danas, ne prestaje da privlači pažnju, a mnogi se pitaju kako uspeva da zadrži negovan i mladolik izgled.

Iako su godine, stres i tempo života izazov za kožu svakoga, Madona veliku pažnju posvećuje nezi lica. Pored muzike, razvila je i veliko interesovanje za kozmetiku, pa je pokrenula sopstveni luksuzni brend za negu kože.

Ima ličnu kozmetičarku

Za Madoninu negu od 2010. godine zadužena je estetičarka Tarin Grejam, koja je za magazin W otkrila da je najveća greška koju ljudi prave korišćenje proizvoda koji nisu prilagođeni njihovom tipu kože.

Zbog toga savetuje da se rutina nege bira uz pomoć dermatologa ili stručnjaka za negu kože.

Hidratacija je najvažnija

Prema rečima Tarin Grejam, upravo je hidratacija ključ mladalačkog izgleda.

— Suva koža čini bore vidljivijim, zato je važno koristiti proizvode sa hijaluronskom kiselinom koji održavaju kožu hidriranom — objasnila je.

Madonina svakodnevna rutina

Njena rutina podrazumeva nekoliko koraka koje ponavlja svakog jutra i svake večeri:

umiva lice blagim sredstvom za čišćenje,

tokom dana koristi hidratantni sprej za lice,

nanosi serum za područje oko očiju kako bi smanjila natečenost,

dva puta dnevno koristi serum sa hijaluronskom kiselinom za intenzivnu hidrataciju,

rutinu završava bogatom hidratantnom kremom.

Redovni tretmani lica

Pored kućne nege, Madona nekoliko puta nedeljno odlazi na profesionalne tretmane kod dermatologa. Oni uključuju kiseoničke tretmane, LED terapiju, blagu dermoabraziju i dubinsku hidrataciju kože preparatima bogatim termalnom vodom, hijaluronskom kiselinom i antioksidansima.

Doslednost je ključ

Njen dermatolog, dr Pol Džarod Frenk, ističe da najveću razliku ne prave skupi preparati, već doslednost.

Kako kaže, Madona se striktno pridržava svoje rutine i ne preskače osnovne korake nege. Za većinu ljudi savetuje jednostavan pristup: svakodnevno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom, izbegavati preterano izlaganje suncu, redovno hidrirati kožu i biti uporan, jer upravo kontinuitet daje najbolje rezultate, piše Women's Health.



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