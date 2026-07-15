Jedna varijanta klasične frizure kojoj se uvek rado vraćamo je "produženi" bob koji se najlakše može opisati kao izdužena verzija klasičnog boba.

Takav tip boba idealan je za one koje muči dilema šišati se ili ne. S jedne strane, duga kosa je efektna i atraktivna, a s druge strane, tu su suvi i ispucali krajevi koji nas "teraju" da razmišljamo o nešto kraćim frizurama.

Tu "uskače" produženi bob, svestrana frizura koja donosi cool stranu boba, a istovremeno zadržava dužinu pa se kosa može stilizovati u nisku punđu, konjski rep ili punđu na vrhu glave. Produženi bob, piše Glamour, nalazi se tačno na sredini između nečeg novog i svežeg, a pritom ne donosi onu dilemu i pitanje kako će nova frizura pristajati, odnosno hoće li biti prekratka.

Produženi bob takođe može biti i prelazni korak ka nečem hrabrijem i odvažnijem u budućnosti, odnosno prema varijanti klasičnijeg boba. Njegova prednost je što je i na svega nekoliko centimetara od duge kose pa, ako vam se i ne svidi rezultat šišanja, nećete morati dugo čekati za povratak na "staro".

Prednost produženog boba je njegova svestranost jer se može stilizovati na različite načine. Možete ga nositi s razdeljkom po sredini ili na stranu, kovrdžavo, na lagane talase ili potpuno ravno, a šik izgleda i u varijanti sa šiškama.

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