Ako potražite definiciju šik frizure, velike su šanse da će vas dočekati francuski bob. No, ako ste mislili da se on ne može nadmašiti, pričekajte dok ne upoznate njegov moderni nastavak – pariški bob. Ova lepršava, nepretenciozna, ali beskrajno stajliš verzija klasičnog francuskog reza novi je favorit trendseterki i donosi upravo onaj „je ne sais quoi“ efekat kojem svi težimo.

Šta je pariški bob?

Za razliku od svog precizno rezanog prethodnika, pariški bob je ležerniji, s dužim pramenovima koji nežno uokviruju lice. Nema strogih linija ni pravila – kosa može padati tik ispod linije vilice, šiške su opcionalne, a tekstura se igra između prirodno neuredne i sofisticirano uglađene. Ova frizura daje onaj neodoljivi utisak kao da ste se probudili s besprekornom kosom, a niste se ni trudili.

Osim što je savršen spoj sofisticiranosti i razigranosti, pariški bob je neverovatno svestran. Može izgledati elegantno ravno isfeniran, ali i neodoljivo nonšalantno kada se pusti da prirodno talasi preuzmu. Idealna je frizura za proleće i leto jer stvara utisak lakoće i svežine, a istovremeno ostavlja dovoljno dužine da se može stilizovati na različite načine.

Kako postići savršen pariški bob?

Inspiraciju za ovu frizuru rado crpe i slavne lepotice, a Kendal Džener jedna je od onih koje su je prigrlile s puno stila. Njena frizerka, Sali Heršberger, otkriva da je ključ u postizanju ravnoteže – kosa se šiša tako da naglasi strukturu lica, ali i da ostane dovoljno duga za svestrano oblikovanje.

"Pariški bob nije samo frizura, on je stav," objašnjava Sali. "Sviđa mi se kako izgleda kada se kosa nehajno zabaci iza uha – to daje onaj ležerni, a opet profinjeni francuski izgled."

Londonski frizer Nik Letam dodaje da je tajna u kombinaciji tehnika šišanja – makaze daju strukturu, dok mašinica unosi mekoću i pokret. „Ono što ovu frizuru čini posebnom jest upravo taj efekat – nije previše stroga, ali nije ni potpuno razbarušena,“ kaže Letam.

Kako stilizovati pariški bob?

Najveća prednost ove frizure je što ne zahteva sate pred ogledalom. Dovoljno je pustiti kosu da se osuši prirodnim putem, dodati malo teksturirajućeg spreja i – voilà! Ako želite dodatni volumen, Nik savetuje korišćenje difuzora koji pomaže u oblikovanju prirodne teksture.

Za šik efekat inspirisan Parižankama, pramenovi se mogu nehajno prebaciti na jednu stranu ili zalizati iza ušiju. Ako pak volite retro prizvuk, šiške na zavesu sjajno će se uklopiti u ovaj stil. A onima koji vole eksperimentisati, niska punđa s nekoliko opuštenih pramenova može izgledati neverovatno romantično i elegantno.

Ako ste razmišljali o promeni frizure, ovo je trenutak da se prepustite pariškom šarmu. Ova frizura nosi u sebi nešto odvažnog, a opet neodoljivo ležernog – baš poput Francuskinja koje s minimalnim trudom uvek izgledaju besprekorno. Dakle, ako ste spremni za dozu bezvremenske elegancije s modernim tvistom, pariški bob je pravi izbor.

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