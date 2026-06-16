Redovno košenje trave je veoma važno ako želite da vam dvorište bude zeleno, negovano i da izgleda besprekorno tokom celog leta. Međutim, mnogi vlasnici kuća prave početničku grešku tako što kose u pogrešno vreme, čime direktno izlažu travu nepotrebnom stresu, bolestima i sporijem rastu.

Da biste postigli gust, „tepih“ efekat, potrebno je pratiti pravila prirode.

Kada treba izbegavati košenje trave?

Postoje dva perioda u toku dana koja stručnjaci ne preporučuju za košenje.

Rano jutro i period nakon kiše

Iako deluje kao dobar trenutak jer je sveže, rosa koja ostaje na travi može napraviti problem. Mokra trava se lepi za kosilicu, začepljuje mehanizam i brže otupljuje noževe, a vlažna sredina pogoduje bržem širenju bolesti. Isto važi i neposredno nakon kiše.

Jako podne

Drugi nepovoljan period je podne, kada je sunce najjače. Košenjem u tom periodu sveže odsečene vlati brzo se suše, pa travnjak umesto zelene boje dobija žute vrhove koji se sporije oporavljaju.

Zlatno pravilo: Kasno popodne

Najbolje vreme za košenje trave je kasno popodne. Tada je trava potpuno suva i nema rizika od jakog sunčevog „prženja“, a biljka ima dovoljno vremena da se oporavi pre nego što padne noć. Ipak, treba paziti da se ne čeka predugo, jer košenje u trenutku kada se noćna vlaga već počne spuštati može otvoriti prostor za razvoj gljivica koje preko noći mogu narušiti travnjak.

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Tajna profesionalaca za savršen travnjak

Da bi vrt izgledao uredno i negovano, mogu se primeniti tri jednostavna trika.

Košenje u različitim smerovima

Ako se svake nedelje kosi istom putanjom, trava se može povijati i stvarati neravne tragove. Promenom smera košenja podstiče se uspravan i ravnomeran rast vlati.

Pravilo jedne trećine

Nikada ne treba uklanjati više od jedne trećine visine trave odjednom. Previše skraćivanja predstavlja stres za biljku i usporava njen oporavak.

Oštrina noža

Tupi noževi ne seku travu čisto, već je kidaju, što dovodi do oštećenih vrhova koji brzo postaju smeđi. Redovno oštrenje omogućava čist rez i zdraviji travnjak.

Kako do boljeg travnjaka

Kvalitetno košenje trave zasniva se na tri osnovna pravila: izbegavanje vlage u jutarnjim satima i nakon kiše, izbegavanje jakog podnevnog sunca i korišćenje oštrog sečiva. Poštovanjem ovih smernica smanjuje se rizik od bolesti, žutih mrlja i isušivanja.

Redovna promena smera košenja i pridržavanje pravila o skraćivanju najviše jedne trećine visine doprinosi gušćem i ravnomernijem travnjaku.

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