Redovno košenje trave je veoma važno ako želite da vam dvorište bude zeleno, negovano i da izgleda besprekorno tokom celog leta. Međutim, mnogi vlasnici kuća prave početničku grešku tako što kose u pogrešno vreme, čime direktno izlažu travu nepotrebnom stresu, bolestima i sporijem rastu.

Da biste postigli gust, „tepih“ efekat, potrebno je pratiti pravila prirode.

Kada treba izbegavati košenje trave?

Postoje dva perioda u toku dana koja stručnjaci ne preporučuju za košenje.

Rano jutro i period nakon kiše

Iako deluje kao dobar trenutak jer je sveže, rosa koja ostaje na travi može napraviti problem. Mokra trava se lepi za kosilicu, začepljuje mehanizam i brže otupljuje noževe, a vlažna sredina pogoduje bržem širenju bolesti. Isto važi i neposredno nakon kiše.

Jako podne

Drugi nepovoljan period je podne, kada je sunce najjače. Košenjem u tom periodu sveže odsečene vlati brzo se suše, pa travnjak umesto zelene boje dobija žute vrhove koji se sporije oporavljaju.