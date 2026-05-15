Šiške su i dalje jedan od najpopularnijih beauty trendova koji se vraća iz sezone u sezonu. Deluju mladalački, nežno i veoma ženstveno, pa mnoge žene nakon gledanja francuskih modnih ikona ili omiljenih filmova ponovo požele promenu frizure.

Ipak, topliji dani brzo pokažu i njihovu drugu stranu. Zbog vrućine, vlage, znojenja i masnije kože, šiške se mnogo brže zamaste, izgube oblik i počnu da se lepe za čelo. Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova uz koje mogu ostati uredne čak i tokom najvećih vrućina.

Iako mnoge žene leti ne žele svakodnevno da peru kosu, šiške često zahtevaju više nege od ostatka frizure. Pošto su stalno u kontaktu sa čelom, na njima se mnogo brže skupljaju masnoća, znoj i ostaci preparata za lice. Upravo zato frizeri preporučuju brzo svakodnevno osvežavanje blagim šamponom ili suvim šamponom. Čiste šiške izgledaju lepršavije, lepše padaju i mnogo se manje lepe za kožu.

Važna je i nega kože

Kada kosa stalno dodiruje čelo, leti se često pojavljuju bubuljice, crvenilo i iritacije. Zato je veoma važno dobro čišćenje lica, naročito predela čela. Dermatolozi preporučuju lagane preparate za umivanje koji dodatno ne opterećuju kožu. Veliku ulogu imaju i lagane kreme i SPF proizvodi koji ne zapušavaju pore.

Rajfovi i šnale spasavaju stvar leti

Čak i najveće ljubiteljke šiški priznaju da postoje dani kada samo žele da sklone kosu sa lica. Zato su leti gotovo neizostavni rajfovi, trake za kosu i minimalističke šnale. Osim što olakšavaju podnošenje vrućine, mogu biti i veoma lep modni detalj. Posebno su praktični na plaži, tokom treninga ili kada je vreme veoma sparno.

Hladan vazduh iz fena pravi veliku razliku

Mnoge žene leti što manje koriste fen, ali šiške bez oblikovanja često brzo izgube formu. Dobar trik je korišćenje hladnog vazduha tokom sušenja. Tako možete usmeriti i oblikovati kosu bez dodatnog zagrevanja lica i temena. Frizeri preporučuju i manju okruglu četku uz koju šiške ostaju blago podignute i prozračnije.

Ključ je i u pravilnom šišanju

Tokom leta šiške mnogo brže izgube oblik, pa ih je često potrebno češće osvežavati kod frizera. Važno je i da odaberete stil koji odgovara vašem tipu kose i načinu života. Guste i potpuno ravne šiške leti zahtevaju mnogo više održavanja nego mekše „curtain bangs“ varijante.

Zato mnogi frizeri tokom leta preporučuju nešto opuštenije i proređenije šiške koje lakše podnose vrućinu i vlagu.

Bez obzira na letnje izazove, šiške ostaju bezvremenski detalj koji može potpuno da promeni izgled lica. Uz nekoliko dobrih trikova, malo dodatne nege i prilagođavanja, mogu izgledati lepo, sveže i uredno čak i tokom najtoplijih dana.