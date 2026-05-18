Jun 2026. otvara vrata leta uz veoma snažnu energiju koja mnoge tera da konačno preseku ono što ih dugo muči, ali i da se vrate sebi, porodici i pravim vrednostima. Dok Sunce ulazi u svoj najtopliji period godine, mnogi znakovi osetiće potrebu za promenama, novim počecima i hrabrijim odlukama.

Ovo će biti mesec važnih razgovora, emotivnih preokreta, velikih ambicija i sudbinskih susreta. Mnogima će se razjasniti dileme koje ih prate još od proleća, dok će drugi konačno dobiti priliku da krenu ispočetka.

Ključni astrološki događaji u junu 2026.

8. jun – Merkur kreće direktno

Kraj nesporazuma, kašnjenja i problema sa komunikacijom. Sve ono što je tokom maja bilo blokirano sada konačno počinje da se rešava.

10. jun – Pun Mesec u Strelcu

Donosi važne istine, odluke i kulminaciju događaja vezanih za putovanja, obrazovanje, sudske procese ili planove za budućnost.

15. jun – Mars ulazi u Lava

Počinje period velike energije, samopouzdanja i potrebe da se izborimo za sebe. Mnogi će poželeti da zablistaju i pokažu koliko vrede.

21. jun – Sunce ulazi u Raka

Počinje leto, a fokus se prebacuje na emocije, porodicu, dom i unutrašnji mir.

25. jun – Mlad Mesec u Raku

Savršen trenutak za nove početke u ljubavi, porodičnim odnosima ili rešavanju stambenog pitanja.

30. jun – Retrogradni Neptun

Počinje period u kojem ćemo jasnije videti šta je realnost, a šta iluzija — posebno u ljubavi i poslovnim planovima.

Šta jun donosi svakom horoskopskom znaku?

Ovan

Mars vam donosi ogromnu energiju i harizmu. Bićete puni samopouzdanja, ali pazite da zbog impulsivnosti ne pokvarite odnose sa ljudima do kojih vam je stalo.

Bik

Jun vas vraća porodici i domu. Mogući su razgovori koji će rešiti stare nesuglasice, ali i planovi vezani za sređivanje ili promenu životnog prostora.

Blizanci

Posle haotičnog perioda konačno dolazi olakšanje. Finansije kreću nabolje, ali samo ako budete spremni na dogovor i kompromis.

Rak

Ovo je vaš mesec. Posle 21. juna zračićete posebnom energijom i lako privlačiti pažnju gde god da se pojavite. Ljubav vam posebno dolazi u fokus.

Lav

Mars u vašem znaku čini vas nezaustavljivim. Imaćete osećaj da možete sve, ali pazite da ne preterate sa tvrdoglavošću i potrebom za kontrolom.

Devica

Biće vam potreban mir i povlačenje od gužve. Jun je idealan za odmor, sređivanje misli i pripremu za poslovne promene koje dolaze uskoro.

Vaga

Društveni život postaje veoma zanimljiv. Nova poznanstva mogu vam otvoriti vrata važnih poslovnih prilika, ali i neočekivane ljubavi.

Škorpija

Karijera dolazi u prvi plan. Imaćete osećaj da se borite za svoje mesto, ali upravo sada možete napraviti veliki pomak ako ostanete smireni.

Strelac

Pun Mesec u vašem znaku donosi veliku odluku ili trenutak koji može promeniti tok vaše budućnosti. Putovanja i novi ljudi igraju važnu ulogu.

Jarac

Jun vas tera da konačno zatvorite neka stara poglavlja. Mnogi Jarčevi će rešavati dugove, papirologiju ili emotivne odnose koji ih dugo iscrpljuju.

Vodolija

Partnerstva prolaze kroz veoma strastven period. Neki će se zaljubiti do ušiju, dok će drugi ulaziti u ozbiljne rasprave i borbu za dominaciju.

Ribe

Posao i obaveze postaju intenzivniji nego inače. Moraćete bolje da organizujete vreme i više povedete računa o zdravlju i odmoru.

Horoskop za jun 2026: Jednom znaku stiže sudbinska ljubav, drugom ogroman novac, a evo ko ulazi u najteži period godine