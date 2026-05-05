Postoje horoskopski znaci koji uglavnom dožive samo jednu ljubav u životu. Za njih nije avantura i ljubav za jednu noć.

RAK

Oni važe za najverniji znak horoskopa, a sada znamo i da najčešće vole samo jednom u životu. Naime, kada Rakovi poklone svoje srce jednoj osobi, njima to znači zauvek, pa čak i ako se ljubav ne završi na srećan način. Zaista ne vidimo način na koji možete pogrešiti pa da vas pripadnik ili pripadnica ovog znaka prestane voleti.

RIBE

Još jedan vodeni znak koji je "sav u emocijama", a kada pronađe osobu za koju misli da je njihova idealna polovina – obožavaće je (sasvim njenim manama)! Dodamo li tome da su veliki sanjari i idealisti, nije teško zaključiti da će im vrlo verovatno promaknuti brojne mane njihove boljepolovine, ali to njihovu ljubav i strast neće umanjiti. Ako vas jedna Riba prestane voleti – zaista ste nešto grdno zgrešili.

BIK

Jedini znak u top tri najvernija koji nije vodeni, ali za razliku od sanjara Rakova i Riba, ovom znaku treba mnogo duže vremena da se zaljube, alio nda je to za večnost. Naime, po prirodi nisu skloni površnim vezama i flertovima, prilično su izbirljivi pa ako ste prošli sve njihove "testove", to je znak da ste zaista vredni njihove ljubavi.