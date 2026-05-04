Američka glumica Šeron Stoun (68) privukla je veliku pažnju na TCM Classic Film Festivalu, gde se pojavila u elegantnom belom odelu i još jednom pokazala da izgleda veoma mladoliko. Iako je modna kombinacija bila zapažena, najveću pažnju privuklo je njeno lice i svež izgled, što je ponovo pokrenulo nagađanja o mogućim estetskim zahvatima.

Glumica je i ranije govorila o toj temi, ističući da su joj mnogi lekari predlagali zatezanje lica, ali da je od toga odustala jer veruje da su prirodno starenje i nesavršenosti deo lične privlačnosti i senzualnosti.

Nakon što je u martu proslavila 68. rođendan, Šeron je još jednom javno govorila o starenju i kritikovala društvo zbog opsednutosti mladolikim izgledom. Poručila je da ljudi ne bi trebalo da se plaše sopstvenog odraza niti godina, već da prihvate sebe i svoju autentičnost.

Nedavno je oduševila i pratioce na društvenim mrežama objavivši fotografiju u bikiniju pored bazena. Njeno prirodno izdanje izazvalo je brojne pozitivne komentare, a mnogi su joj zahvalili što svojim stavom i izgledom doprinosi normalizaciji prirodnog starenja kod žena.





