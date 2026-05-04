Ovan

Pred vama je dan ispunjen energijom i željom za akcijom. Na poslovnom planu moguće su nove prilike koje mogu pokrenuti važne promene. U ljubavi pokazujete više strasti i inicijative.

Bik

Stabilnost i sigurnost biće vam posebno važni. Finansijska pitanja mogu doći u fokus, a dobra procena donosi korisne rezultate. Emotivni odnosi traže više otvorenosti.

Blizanci

Komunikacija vam donosi prednost u poslovnim i privatnim odnosima. Mogući su zanimljivi susreti i razgovori koji otvaraju nova vrata. U ljubavi vas očekuje više uzbuđenja.

Rak

Emocije su naglašene i intuicija vas vodi ka pravim odlukama. Porodični odnosi donose toplinu, dok na poslu možete rešiti nešto što vas je dugo opterećivalo.

Lav

Samopouzdanje je na visokom nivou i lako privlačite pažnju drugih. Poslovne ideje mogu naići na dobar prijem, dok vam ljubavni život donosi zanimljive trenutke.

Devica

Organizacija i fokus pomažu vam da završite obaveze bez većeg stresa. U odnosima sa bliskim ljudima iskren razgovor može doneti olakšanje.

Vaga

Harmonija i balans biće vam glavni cilj. Na emotivnom planu moguće je lepo iznenađenje, dok vam poslovni kontakti mogu doneti korisne informacije.

Škorpija

Intenzivne emocije mogu vas podstaći da donesete važnu odluku. Na poslu imate priliku da pokažete koliko vredite. Privlačnost i harizma dolaze do izražaja.

Strelac

Optimizam vas vodi kroz razne izazove. Moguća su nova poznanstva ili zanimljivi razgovori koji vas inspirišu. Finansijska situacija traži više pažnje.

Jarac

Upornost i disciplina donose rezultate koje priželjkujete. U ljubavi vam je potrebna sigurnost, a bliska osoba može pokazati koliko joj značite.

Vodolija

Originalne ideje dolaze do izražaja i mogu vam doneti priznanje. Društveni kontakti su naglašeni, a emotivni odnosi mogu postati zanimljiviji.

Ribe

Pojačana intuicija pomaže vam da prepoznate prave namere drugih ljudi. Kreativnost je izražena, a ljubavni život može doneti nežne i iskrene trenutke.