Ishrana monaha sa Svete Gore zasniva se na jednostavnosti, umerenosti i prirodnim namirnicama. Njihovi obroci su kratki, skromni, ali izuzetno zdravi.

Šta se najčešće nalazi na njihovoj trpezi

U svakodnevnoj ishrani dominiraju tri grupe namirnica:

sveže povrće i zelene salate

šumsko voće i pečurke

riba umesto mesa

Hrana je bez industrijskih dodataka, sa minimalno masnoće i začina, a sve se priprema od lokalnih, prirodnih sastojaka.

Pravila kojih se strogo drže

Monasi jedu umereno i nikada ne preteruju, a obroci traju kratko – najčešće do 15 minuta. Meso ne konzumiraju, dok maslinovo ulje koriste samo određenim danima u nedelji. Tokom posta dodatno pojednostavljuju jelovnik.

Više od hrane – način života

Važan deo njihove filozofije je i način pripreme. Hrana se kuva strpljivo, uz mir i posvećenost, što smatraju jednako važnim kao i sami sastojci.

Njihova ishrana pokazuje da zdravlje ne dolazi iz komplikovanih dijeta, već iz jednostavnih, prirodnih namirnica i umerenosti u svemu.