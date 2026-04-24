Ishrana monaha sa Svete Gore zasniva se na jednostavnosti, umerenosti i prirodnim namirnicama. Njihovi obroci su kratki, skromni, ali izuzetno zdravi.
Šta se najčešće nalazi na njihovoj trpezi
U svakodnevnoj ishrani dominiraju tri grupe namirnica:
- sveže povrće i zelene salate
- šumsko voće i pečurke
- riba umesto mesa
Hrana je bez industrijskih dodataka, sa minimalno masnoće i začina, a sve se priprema od lokalnih, prirodnih sastojaka.
Pravila kojih se strogo drže
Monasi jedu umereno i nikada ne preteruju, a obroci traju kratko – najčešće do 15 minuta. Meso ne konzumiraju, dok maslinovo ulje koriste samo određenim danima u nedelji. Tokom posta dodatno pojednostavljuju jelovnik.
Više od hrane – način života
Važan deo njihove filozofije je i način pripreme. Hrana se kuva strpljivo, uz mir i posvećenost, što smatraju jednako važnim kao i sami sastojci.
Njihova ishrana pokazuje da zdravlje ne dolazi iz komplikovanih dijeta, već iz jednostavnih, prirodnih namirnica i umerenosti u svemu.
Komentari (0)