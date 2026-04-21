S dolaskom proleća, pastelni nokti ponovo zauzimaju centralno mesto u svetu manikira, a ove sezone apsolutni favorit postaju mlečni nokti u nežnoj nijansi lavande. Ovaj elegantan i sofisticiran izgled već je osvojio ljubiteljke suptilnog minimalizma, ali i brojne zvezde koje su mu dale svoj pečat.

Selena Gomez jedna je od prvih slavnih dama koje su prigrlile ovaj trend, a njen dugogodišnji manikir majstor Tom Bačik otkrio je kako pevačica sve češće bira upravo ljubičaste tonove. Trend se već početkom godine pojavio na Instagramu, a stručnjaci za nail art predviđali su da će upravo mlečni nokti boje lavande dominirati sezonom. Džulija Diogo, međunarodna umetnica noktiju, još je tada istakla kako je lavanda savršen odabir za one koji preferiraju suptilnu i minimalističku estetiku.

Iako nežna lavanda već sama po sebi izgleda čarobno, ono što ovaj trend čini još privlačnijim jeste njegova prilagodljivost. Ova nijansa savršeno funkcioniše u različitim varijacijama – od modernog železastog finiša, preko svetlucavog hroma, efekta mačjeg oka, pa sve do delikatnog ombré izgleda ili francuskog manikira s lavanda vrhovima.

No, zašto baš lavanda?

Dolaskom prolećnih dana, pastelne nijanse ponovo postaju nezaobilazne, a mlečni ton lavande donosi svežinu i suptilnu promenu u odnosu na prozirne ružičaste i nude nijanse koje su do sada dominirale minimalističkim manikirima.

Bilo da je nosite u klasičnoj mlečnoj verziji ili joj dodate sjajne i kreativne elemente, lavanda manikir definitivno je hit koji će obeležiti ovu sezonu.

Video: