Glumica Nikol Kidman (58) otkrila je u septembru prošle godine da se razvodi od muzičara Kita Urbana nakon 19 godina braka. Razvod je zvanično finalizovan u januaru 2026. Par se navodno potpuno udaljio jer je Nikol snimala projekte u raznim državama, a Kit je bio na turneji.

Inače, pre nego što je upoznala Kita, glumica je bila u braku s kolegom Tomom Kruzom (63). Venčali su se 1990., a mnogi nisu znali da joj brak s njim nije bio nimalo lak. Za 11 godina braka pristajala je na sve što je od nje tražio. Dugo su se pokušavali ostvariti kao roditelji, ali Nikol bi uvek imala spontani pobačaj.

Zbog toga su 1993. usvojili Izabelu, a 1995. i Konora. Vremenom su ponovo pokušali dobiti dete, ali je glumica ponovo imala spontani. Za Kruza je to bila kap koja je prelila čašu. Kada je video da ne može izneti trudnoću do kraja, zatražio je razvod.

Bio je to izuzetno težak životni period za Nikol jer je očekivala podršku supruga, a on joj je okrenuo leđa. Htela je ostati s njim u braku, ali nije mogla uraditi ništa što bi promenilo njegovu odluku. Ono što je usedilo nakon toga i više je nego surovo. Usvojenu decu odvojio je od nje. Godinama im je pričao protiv majke i zbog toga sada nemaju dobar odnos. Strani mediji navode kako sa ćerkama nije razgovarala dve decenije, ali čini se da se to promenilo.

Izabela je pre nekoliko godina otkrila da priča i s majkom i ocem, a i njene društvene mreže potvrđuju tu priču. Naime, Izabela prati i majku i oca na Instagramu. Sa sinom Konorom Nikol nema kontakt, ne prate se na društvenim mrežama, ali Konor prati oca. To potvrđuje priče da se Konor čuje jedino s ocem.