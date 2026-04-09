Iako se izbeljivač često preporučuje za čišćenje fugni, njegovo korišćenje zapravo može napraviti više štete nego koristi. Može izbledeti boju, oslabiti materijal i dovesti do pucanja, a dugoročno čak i pogoršati problem jer se prljavština lakše zadržava.

Fugne vremenom menjaju boju zbog vlage i postoji rizik od pojave buđi, ali za to postoji jednostavnije i bezbednije rešenje.

Soda bikarbona se pokazala kao efikasnija alternativa.

Dovoljno je napraviti gustu pastu sa vodom, naneti na problematična mesta, ostaviti nekoliko sati, a zatim isprati i provetriti prostoriju.

