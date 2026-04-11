Čak i kada se ta dlaka ukloni, iz istog korena će ponovo izrasti nova i biće iste, sede boje.

Drugim rečima, čupanjem se ne utiče na sam proces gubitka boje kose, već se samo privremeno uklanja vidljiva vlas. Pored toga, postoji mogućnost oštećenja korena dlake, što u određenim situacijama može dovesti do toga da nova dlaka više ne izraste.

Učestalo čupanje može izazvati i dodatne poteškoće, poput oštećenja folikula, iritacije ili infekcija kože glave, pa čak i nastanka ožiljaka i primetnog proređivanja kose. Takođe, nove sede vlasi koje izrastu mogu biti tvrđe i uočljivije nego ranije.

Kada primetite sede vlasi, bolje je odabrati sigurnije opcije. Možete ih jednostavno zanemariti jer predstavljaju deo prirodnog procesa, ofarbati kosu ako vam smetaju ili pažljivo skratiti pojedinačnu dlaku umesto da je čupate.

Sve više ljudi danas odlučuje da prihvati sede vlasi kao znak iskustva i zrelosti. Umesto čupanja, koje ne rešava problem i može izazvati štetu, pametnije je posvetiti se nezi kose, farbanju ili prihvatanju prirodnih promena.

