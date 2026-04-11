Sve se menja 26. aprila jer Uran ulazi u znak Blizanaca i donosi velike promene na gotovo svim životnim poljima za četiri astrološka znaka. Ovaj tranzit otvara nove načine razmene ideja, dok se energija Urana ne kreće postepeno, već dolazi iznenada i ne trpi ustaljene obrasce.

Uran, planeta tehnologije, inovacija i promena, tog datuma napušta Bika posle sedam godina i prelazi u Blizance. Njegov ulazak najviše će uticati na Blizance, Ribe, Device i Strelčeve.

Boravak Urana u Blizancima donosi nagle promene u načinu razmišljanja, komunikaciji i svakodnevnom životu. Ostaće u ovom znaku do 2033. godine, što je dovoljno dug period da pokrene duboke i sveobuhvatne transformacije.

Ovaj položaj ubrzava protok informacija, podstiče tehnološki napredak i menja način na koji ljudi međusobno komuniciraju. U prvom planu su internet, obrazovanje i transport, kao i svi sistemi koji povezuju ljude, ali na neočekivane i često revolucionarne načine.

Ljudi postaju radoznaliji i brži u razmišljanju, ali i nemirniji, sa stalnom potrebom za učenjem, promenom stavova i istraživanjem novih pravaca.