Sve se menja 26. aprila jer Uran ulazi u znak Blizanaca i donosi velike promene na gotovo svim životnim poljima za četiri astrološka znaka. Ovaj tranzit otvara nove načine razmene ideja, dok se energija Urana ne kreće postepeno, već dolazi iznenada i ne trpi ustaljene obrasce.
Uran, planeta tehnologije, inovacija i promena, tog datuma napušta Bika posle sedam godina i prelazi u Blizance. Njegov ulazak najviše će uticati na Blizance, Ribe, Device i Strelčeve.
Boravak Urana u Blizancima donosi nagle promene u načinu razmišljanja, komunikaciji i svakodnevnom životu. Ostaće u ovom znaku do 2033. godine, što je dovoljno dug period da pokrene duboke i sveobuhvatne transformacije.
Ovaj položaj ubrzava protok informacija, podstiče tehnološki napredak i menja način na koji ljudi međusobno komuniciraju. U prvom planu su internet, obrazovanje i transport, kao i svi sistemi koji povezuju ljude, ali na neočekivane i često revolucionarne načine.
Ljudi postaju radoznaliji i brži u razmišljanju, ali i nemirniji, sa stalnom potrebom za učenjem, promenom stavova i istraživanjem novih pravaca.
Ovakav položaj Urana donosi nagle promene u stavovima i izraženu potrebu za slobodom u izražavanju. Stare ideje se brzo ruše, dok nove dolaze iznenada i bez najave. Ova energija može doneti genijalne uvide, ali i haotičnu komunikaciju, jer će informacija biti mnogo, a strpljenja sve manje.
Ljudi mogu iznenada menjati planove, interesovanja, pa čak i način na koji komuniciraju sa drugima.
Na kolektivnom nivou, ovaj tranzit često pokreće velike tehnološke promene. Podstiče razvoj novih načina komunikacije, ubrzava povezivanje sveta i donosi ideje koje mogu iz temelja promeniti društvo. Ipak, sa sobom nosi i izazove poput preopterećenosti informacijama, širenja dezinformacija i pojačane nervoze u svakodnevnom životu.
Poslednji put Uran je boravio u Blizancima u periodu od 1941. do 1949. godine, kada su svet zahvatile velike globalne promene. U tom vremenu komunikacija, tehnologija i razmena informacija imale su ključnu ulogu.
To je ujedno bio i period ubrzanog razvoja novih tehnologija i začetaka savremenih komunikacionih sistema koji su kasnije oblikovali svet kakav danas poznajemo.
