Farbanje jaja u lukovini jedan je od najlepših uskršnjih običaja koji se prenosi generacijama. Iako danas postoji bezbroj veštačkih boja i ukrasa, mnoge domaćice se i dalje vraćaju prirodnim metodama – jer su zdraviji i daju jedinstven izgled jajima.

Miris kuhinje pun ljuski od luka mnoge podseća na detinjstvo i prazničnu atmosferu. Ipak, često se dešava da boja ne ispadne dovoljno jaka ili intenzivna. Postoji jednostavan trik koji može potpuno promeniti rezultat.

Zašto je lukovina i dalje najbolji izbor

Prirodno farbanje jaja nije samo stvar tradicije, već i zdravlja. Ljuska jajeta je porozna, pa hemijske boje mogu proći unutra. Sa lukovinom dobijate prirodne nijanse – od svetlo zlatne do duboke crvenkasto-braon – bez ikakvog rizika.

Pored toga, ovako ofarbana jaja imaju poseban sjaj koji je teško postići kupovnim bojama.

Tajni sastojak za jaču boju

Malo ko zna da dodatak lovorovog lista može značajno pojačati boju. Eterična ulja iz lovora pomažu da se pigment iz lukovine bolje primi za ljusku.

Dovoljno je da u šerpu ubacite 3 do 4 lista lovora zajedno sa lukovinom.

Rezultat je intenzivnija, dublja boja sa lepim prelivima.

Kako da pravilno ofarbate jaja

Za najbolje rezultate potrebno vam je:

ljuske od oko 1 kg crnog luka

jaja sobne temperature

1 kašika soli

2 kašike sirćeta

3–4 lista lovora

Postupak:

U šerpu stavite lukovinu i dodajte vodu Ubacite so, sirće i lovor Dodajte jaja tako da budu potpuno prekrivena Kuvajte 12–15 minuta nakon ključanja Ostavite da se ohlade u tečnosti za jaču boju

Rezultat su prirodna, sjajna i duboko obojena uskršnja jaja – baš kao iz bakine kuhinje.