Dobre su i štikle, ali u kišnim danima čizme su neprikosnovene, spoj praktičnosti i stila koji ne pravi kompromis. Upravo zato u fokusu su poslovni stajlinzi koji odgovaraju promenljivom i hladnom vremenu, gde dominiraju funkcionalni, ali i efektni komadi.

Široke crne pantalone i uske, skrojene varijante idealan su izbor za poslovne prilike jer pružaju eleganciju, ali i zaštitu od prljanja koje kiša često donosi. Za one koje žele malo smeliji izgled, stilizovane bermude u kombinaciji sa čarapama mogu biti pun pogodak, posebno uz pažljivo odabran ostatak outfita.

Ipak, ključ svakog stajlinga u ovom periodu je gornji deo topao, slojevit i prilagođen vremenskim uslovima.

Kaputi, mantili i kvalitetni džemperi ne samo da greju, već daju i završnu notu celokupnom izgledu. Crna garderoba se posebno izdvaja kao praktičan izbor, jer osim što izgleda sofisticirano, ujedno je i najzahvalnija kada je reč o kiši i prljanju.

Uz dobar balans između topline, funkcionalnosti i stila, poslovni outfit može izgledati besprekorno čak i kada vremenske prilike nisu na vašoj strani.