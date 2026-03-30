Zapušena sudopera je čest problem u domaćinstvu, ali se u mnogim slučajevima može rešiti jednostavnim metodama bez pozivanja majstora. Najpre je važno proceniti da li je u pitanju lakše, lokalno zapušenje, kada voda sporo otiče, ili ozbiljniji kvar, poput začepljenja u cevima ili vertikali, kada se voda vraća nazad.

Kod blažih zapušenja preporučuje se upotreba vrele vode, deterdženta i vakum gume. Postupak podrazumeva sipanje vrele vode, zatim punjenje sudopere i dodavanje deterdženta, nakon čega se uz pomoć vakum gume pokušava da se zapušenje razbije. Ako ovaj metod ne uspe iz prvog puta, potrebno je ponoviti ga, ali izbegavati korišćenje improvizovanih predmeta koji mogu dodatno oštetiti cevi ili sifon.

Druga efikasna metoda uključuje sodu bikarbonu i sirće. Nakon sipanja vrele vode, u odvod se ubacuje soda bikarbona, potom sirće koje izaziva hemijsku reakciju, a nakon nekoliko minuta sve se ispira novom količinom vrele vode. Po potrebi, postupak se može ponoviti, uz dodatak soli.

Postoji i sporija metoda sa jednim gaziranim sokom, koji se sipa u odvod i ostavlja nekoliko sati da deluje. Međutim, preporučuje se oprez, jer u slučaju ozbiljnijeg zapušenja može doći do vraćanja sadržaja iz cevi.

Kao dodatna opcija, može se koristiti kombinacija praška za pecivo i limuntusa uz vrelu vodu, ali ova metoda daje slabije rezultate u poređenju sa prethodnima.

Ukoliko nijedna od ovih metoda ne pomogne, problem je verovatno ozbiljniji i zahteva intervenciju stručnjaka. Tada se pristupa mašinskom odgušenju, koje podrazumeva korišćenje specijalne sajle koja razbija i uklanja čep iz cevi, što je najefikasnije i dugoročnije rešenje. Ručno odgušenje je moguće samo u određenim slučajevima, ali se ređe preporučuje.

Zaključak je da su kućne metode korisne za privremeno ili blaže zapušenje, dok je za trajno rešavanje problema često neophodna stručna intervencija. Takođe, pravilno korišćenje sudopere i pažnja šta se u nju odlaže mogu značajno smanjiti rizik od budućih problema, piše Vodoinstalateri Beograd.