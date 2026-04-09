Otkriven je jednostavan, ali genijalan trik sa kuhinjskom silikonskom spatulom koji može da reši problem sa kojim se susreće gotovo svako domaćinstvo. Iako većina ljudi spatulu koristi samo za pripremu hrane, ona može poslužiti i za nešto potpuno drugačije – uklanjanje tvrdokornih nalepnica sa tegli, posuda i kuhinjskih aparata.

Nalepnice su česta muka u kući. Lepe se za staklo, plastiku i metal, a kada pokušate da ih skinete, često ostaje sloj lepka koji se teško uklanja. Voda i trljanje često samo pogoršaju situaciju, jer razmazuju lepak umesto da ga uklone. Iako postoje razna sredstva za skidanje lepka, ona su često skupa, imaju jak miris i zahtevaju dodatno čišćenje.

Zato je ovaj trik sve popularniji – jednostavan je, brz i ne zahteva nikakve hemikalije.

Silikon je prirodno nelepljiv i nežan prema površinama, a kada se ohladi, postaje čvršći, ali i dalje fleksibilan. Upravo zbog toga je idealan za skidanje nalepnica bez oštećenja.

Dovoljno je da silikonsku spatulu stavite u zamrzivač na 20 do 30 minuta, a zatim njome lagano podignete ivicu nalepnice. Ne oštećuje staklo, plastiku ni metal, a može ukloniti i tvrdokorne ostatke lepka.

Ova metoda je posebno korisna za staklene tegle, plastične i keramičke posude, kao i kuhinjske aparate, gde je važno da površina ostane bez ogrebotina.

Ako je nalepnica deblja i teže se skida, preporučuje se da je prethodno zagrejete fenom za kosu. Toplota omekšava lepak, a ohlađena spatula omogućava da se nalepnica skine u jednom potezu.

Za čišćenje jedne površine obično je potrebno svega minut ili dva, što ovaj trik čini jednim od najpraktičnijih rešenja u domaćinstvu.