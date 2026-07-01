Posao iz snova u Londonu, dobro zdravlje i život pred njom. Ali onda je Ejsling Galager (28) iz Belfasta u Irskoj počela sumnjivo često da ide u toalet. Mislila je da je to zbog novog načina života. U stvarnosti, to je bio prvi veliki znak upozorenja.



„Uvek sam bila potpuno zdrava i nisam imala nikakve zdravstvene probleme. Kada sam se preselila u London, nisam se ni prijavila kod lekara opšte prakse, jer mi nikada nije bio potreban“, priznaje Ejsling. Kod lekara je otišla tek kada je primetila krv u stolici. Tada je, međutim, počeo COVID lockdown i važan pregled je odložen na nekoliko meseci.



Kada je obavila kolonoskopiju, usledio je šok. Lekari su joj dijagnostikovali rak rektuma u drugom stadijumu. „Nisam mogla da verujem. Bio je to najnestvarniji i najstrašniji period mog života“, priseća se mlada Irkinja.



Usledili su zračenje, hemoterapija i zahtevna operacija. Rak je uklonjen, ali je zahvatio 11 limfnih čvorova, a lečenje je ostavilo teške posledice. „Neplodnost je bila najveći šok i slomila mi je srce. Bez obzira na to da li želite decu ili ne, gubitak te mogućnosti je surov“, kaže.



Ali njena borba tu nije završena. Zbog priraslica je patila od ponovljenih crevnih opstrukcija i u maju ove godine podvrgnuta je još jednoj velikoj operaciji. Uprkos svemu, ne gubi optimizam. „Ništa od ovoga me nije zaustavilo da živim svoj život. Ako me je nešto naučilo, to je da je život prekratak“, kaže. „Ako osećate da nešto nije u redu, idite na pregled. Rak ne bira, a vaše zdravlje je vaša supermoć“, poručuje drugima.