Kada je Džonika Brej dobila poziv iz vrtića svog sina, nije ni slutila da će joj se život u nekoliko minuta potpuno promeniti.

Pozivi iz vrtića za nju nisu bili ništa neobično - nekad zbog zaboravljenih stvari, nekad zbog sitnih povreda ili uobičajenih dečjih problema. Međutim, ovog puta ton razgovora bio je drugačiji.

„Zovem vas zbog Stenlija“, rekla joj je upravnica.

Već u tom trenutku osetila je da nešto nije u redu.

Njen petogodišnji sin Stenli bio je pred polazak u školu i sve je delovalo sasvim normalno - sve dok upravnica nije otkrila šta je videla na snimku sa sigurnosnih kamera.

Tokom rutinske provere kamera, sasvim slučajno otkriven je uznemirujući detalj. Na snimku se jasno vidi kako jedna vaspitačica krišom posmatra okolinu, proveravajući da li je neko gleda, dok se deca igraju u dvorištu.

U narednim sekundama usledio je šok.

Vaspitačica je čak tri puta pokušala namerno da saplete decu dok su trčala. Treći put je uspela - a na zemlji je završio upravo mali Stenli. Pri padu je povredio lakat.

Tek tada Džonika je povezala sve sa ogrebotinom koju je nekoliko dana ranije primetila kod sina. Tada joj je rekao da nije ništa ozbiljno.

Šok nakon otkrića

Uprava vrtića odmah je reagovala - vaspitačica je dobila otkaz, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama.

Ali za Džoniku to nije bio kraj.

Te večeri, dok je gledala povredu na sinovoj ruci, jedno pitanje joj nije dalo mira: ko je osoba koja je mogla namerno da povredi dete?

Uz pomoć imena koje je Stenli zapamtio, brzo je pronašla profil vaspitačice na Fejsbuku.

Ono što je videla dodatno ju je uznemirilo.

Pred njom je bila nasmejana žena, uredna, pristojna, sa fotografijama koje su odavale utisak tople i pouzdane osobe.

„Bilo mi je muka. Nikada ne biste rekli da je sposobna za tako nešto“, priznala je.

Šok je bio još veći kada je u grupama za roditelje otkrila da je ista žena nudila privatno čuvanje dece i posedovala važeću licencu za rad sa mališanima.

Priznala da je dete namerno saplela

Tokom istrage, vaspitačica je u početku tvrdila da je sve bio nesrećan slučaj, piše kidspot.com.au.

Kasnije je ipak priznala istinu.

Navodno je decu upozorila da prestanu da trče, a kada je procenila da je ignorišu, odlučila je da im, kako je rekla, „pokaže lekciju“.

Namerno je saplela Stenlija.

Za Džoniku to objašnjenje nije imalo nikakvog smisla.

Bila je uverena da su dokazi jasni i da žena više nikada neće raditi sa decom.

Ali tada je stigao novi šok.

Uprkos svemu, dozvola za rad joj nije oduzeta.

Zbog dugogodišnjeg staža dobila je novu šansu.

„Postojao je snimak. Priznala je šta je uradila. Moje dete je povređeno. Kako to nije dovoljno?“ pitala je ogorčeno.

Majka ne odustaje

Razočarana odlukom institucija, Džonika je odlučila da slučaj prijavi policiji.

Ni tamo nije naišla na razumevanje kakvo je očekivala.

Ipak, nije odustala.

„Možda je nekome to samo ogrebotina na laktu. Meni nije. Danas je ogrebotina, sutra može biti mnogo gore“, rekla je.

Uprkos svemu, odlučna je da ide do kraja.

Ako bude potrebno da slučaj završi na sudu - spremna je.

Kako kaže, deca moraju da budu bezbedna uz odrasle kojima su poverena.

A poverenje, jednom izgubljeno na ovakav način, teško se vraća.