Mlada majka dvoje dece, 29-ogodišnja Pejdž Veston, isprva je mislila da ima bezazlenu upalu uha, ali se situacija ubrzo pretvorila u ozbiljno neurološko stanje koje joj je izazvalo paralizu jedne strane lica.

Njeno iskustvo danas služi kao upozorenje svima da ne ignorišu simptome poput svraba u uhu, bola ili neobičnih promena na licu.

Sve je počelo sa svrabom i malom kvržicom

Pejdž iz Liverpula prvo je primetila svrab i kvržicu u uhu, ali nije slutila da bi to mogao biti ozbiljan problem. U roku od nekoliko dana pojavili su se bol, otok i jaka nelagodnost.

Lekari su joj u početku dijagnostikovali običnu upalu uha i prepisali antibiotike, ali se stanje nije poboljšalo, naprotiv, simptomi su se pogoršavali.

Ubrzo su usledile jake glavobolje koje su trajale danima, što je bio znak da se u telu dešava nešto ozbiljnije.

Kako je došlo do paralize lica

Nakon što je primetila da joj jedna strana lica slabi i gubi pokretljivost, Pejdž se hitno vratila lekarima. Tek tada je upućena u bolnicu, gde je otkriveno da se ne radi o bakterijskoj infekciji, već o virusu herpesa koji je zahvatio nerv lica.

Kasnije joj je dijagnostikovan Remzi Hantov sindrom, ozbiljno neurološko stanje koje nastaje reaktivacijom virusa varičela-zoster, istog koji izaziva ovčije boginje i herpes zoster.

Šta je Remzi Hantov sindrom?

Remzi Hantov sindrom je retko, ali ozbiljno stanje koje može izazvati:

paralizu lica

bolne osipe oko uha

gubitak sluha

jake bolove i nervne smetnje.

Za razliku od Belove paralize, ovaj sindrom često ima teži tok i manju stopu potpunog oporavka. Stručnjaci upozoravaju da između 40 i 50% pacijenata ne uspe da se u potpunosti oporavi.

Važnost brzog lečenja u prvih 72 sata

Lekari naglašavaju da je rano lečenje ključno za oporavak. Terapija obično uključuje antivirusne lekove i kortikosteroide, ali samo ako se primeni na vreme.

Idealno je da terapija počne u prvih 72 sata od pojave simptoma, što značajno povećava šanse za oporavak. U Pejdžinom slučaju, terapija je počela tek nekoliko nedelja kasnije, što je dodatno zakomplikovalo oporavak.

Emocionalne posledice i dug oporavak

Pored fizičkih simptoma, Pejdž se suočila i sa velikim emotivnim pritiskom. Kaže da je postala nesigurna i da je pokušavala da sakrije promene na licu.

Lekari su joj rekli da oporavak može trajati i do godinu dana, a u nekim slučajevima promene mogu ostati trajne.

Ipak, ona sada primećuje mala poboljšanja i kaže da je to drži u nadi.

Upozorenje drugima da ne ignorišu simptome

Pejdž danas koristi svoje iskustvo da upozori druge ljude da ne ignorišu prve znakove poput svraba u uhu, bola ili neobičnih promena na licu.

Ističe da rana reakcija može napraviti ogromnu razliku u ishodu bolesti i oporavku, piše „Daily Star“. Takođe je pronašla podršku u onlajn grupama ljudi koji prolaze kroz isto stanje, što joj je pomoglo da se lakše nosi sa situacijom.

