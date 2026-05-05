Beba je rođena u ponedeljak, iz bolnice je izašla u četvrtak, a već prvog vikenda roditelji su morali objašnjavati odraslima zašto novorođenče nije dobro ljubiti. Još je gore kad su u pitanju bake i deke koji ne znaju kako na drugačiji način pokazati ljubav prema željenom unučetu.

Na takvu se situaciju požali jedan korisnik Reddita navodeći mu je supruga strankinja i da njeni roditelji razumeju zašto ne smeju ljubiti bebu. “U četvrtak su nas pustili iz bolnice. Juče su nas posetili njeni roditelji i nikome nije palo na pamet pitati nas da dete drže u rukama ili da ga poljube”, kaže.

U subotu je situacija bila potpuno drugačija kad su bebu obišli baka i deka. “Moji su došli u posetu i odmah su ga svi hteli uzeti u ruke i poljubiti u čelo. Potpuno sam poludeo i rekao im da ne ljube dete koje se tek rodilo i nije vakcinisano. Jedino ga supruga i ja možemo držati u rukama. Rekao sam im da slušaju ono što im govorim jer sam mu ja roditelj i neću dopustiti da mu se nešto dogodi”, navodi novopečeni otac pa nastavlja pritužbe na račun vlastitih roditelja: “Doživeo sam klasično kolutanje očima, na kraju je moja mama brzinski poljubila bebu u stopalo. Kaže da nije mogla odoleti.”

“Zna se ko je tata”

Brojni komentatori podržali su mladog oca i njegov stav da oko novorođenčeta nema mesta popuštanju, posebno zbog virusa i bakterija koje odrasli mogu preneti. “Nije preporučljivo ni da u prvih 6 meseci budu intenzivne posete. Dete mora steći imunološku otpornost”, kažu.

Slično pišu i oni koji upozoravaju na konkretne bolesti koje za odrasle mogu biti banalne, ali za bebu ne moraju biti. “Običan herpes može biti smrtonosan bebama. A možeš ga preneti jer ne znaš da ga imaš. Isti komentator dodaje: “Nežnost se može pružiti na puno drugačijih načina koji neće potencijalno ugroziti bebu.”

“Ne poštuju te dovoljno”

Drugi su pak u bakinom postupku videli nepoštovanje. “Možete misliti da je preterivanje ili nije, na kraju dana poštuješ što ti je roditelj deteta rekao jer mu je roditelj.” Jedan redditor predlaže i jasniju granicu za iduću posetu; on bi stvari rešio konkretnom pretnjom “Lepo idući put kad budu dolazili kažeš da, ako ga budu ljubili, neće biti pozvani neko vreme. Po meni, radi se o ludom ponašanju koje je kod nas normalizovano.”

Bilo je i oštrijih reakcija prema roditelju koji je posetu uopšte dopustio. “Zašto si ih uopšte pustio u stan? Zalupi im vrata i mir. Kad ti dete pokupi herpes ili nešto slično, nećeš imati vremena pisati postove na Redditu.”

“Nekad su nas babe ljubile i preživeli smo”

Ipak, mnogi od nas se sećaju i drugih vremena. “Ne znam kako su sve ove generacije pre preživele? Dobro da nismo svi pomrli”, piše jedna korisnica rasprave i nastavlja: “Nisam za to da dolaze horde ljudi u posetu tek rođenoj bebi, ali neće joj biti ništa od jednog poljupca u nogu. Dajte se malo opustite, nije sve tako dramatično.”

Slično razmišlja i komentator koji kritikuje, kako kaže, stakleno zvono pod kojim se danas deca drže. “Očito su mnogi ovde zaboravili da su njih ljubili svi živi u selu i da se od poljubaca ne umire. Dete je toliko dobro zaštićeno preko majčinog mleka i činjenice da je u prvih mesec dana nakon porođaja puno antitela da je verovatnoća da mu se nešto dogodi od poljupca doslovno nula posto.”

Video: