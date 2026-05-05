Zmije najčešće ne ujedaju ljude iz agresije, već iz straha i samoodbrane. One su po prirodi povučene životinje koje izbegavaju kontakt sa ljudima, a napadaju samo kada se osete ugroženo ili kada ih neko slučajno uznemiri.

Do ujeda najčešće dolazi kada čovek naglo priđe, zgazi zmiju ili je omete u njenom staništu, na primer ispod kamenja ili u travi. Problem nastaje i kada ljudi nehotice blokiraju njen put za beg, pa zmija reaguje instinktivno da bi se zaštitila.

Stručnjaci objašnjavaju da na njihovu aktivnost utiču temperatura i godišnje doba, pa su susreti češći u toplijim mesecima. U nekim slučajevima zmija može napraviti i takozvani "suvi ujed", bez ubrizgavanja otrova, kao oblik upozorenja.

Zato se u prirodi preporučuje oprez: nositi čvrstu obuću, izbegavati nagle pokrete, koristiti štap u visokoj travi i ne dirati nepoznata mesta rukama. Ako se zmija vidi, najbolje je mirno se udaljiti i ostaviti joj prostor.