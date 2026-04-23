Priča o ženi iz Bosne i Hercegovine, koja radi kao čistačica u Nemačkoj, ovih dana dirnula je mnoge.

Sve je počelo kada je tokom smene u jednoj firmi u Štutgartu pronašla kovertu punu novca, čak 4.000 evra! Ono što je uradila u tom trenutku promenilo joj je život iz korena.

Kako je sama ispričala u anonimnoj objavi, dok je čistila kancelariju direktora, ispod stola je ugledala kovertu. Kada ju je otvorila, ostala je u šoku. Unutra je bio novac i neka dokumenta. U tom trenutku kroz glavu su joj prošle razne misli. Pomislila je kako bi tim novcem mogla mnogo da pomogne svojoj porodici u Bosni.

Ipak, dok je sedela sama u prostoriji, setila se reči svog pokojnog oca koji ju je učio da nikada ne uzima tuđe. Ta misao je presudila. Ustala je, uzela kovertu s novcem i odnela je šefu. Njegova reakcija ju je potpuno zatekla. Bio je u šoku, a zatim i duboko dirnut.

Ispričao joj je da je taj novac podigao kako bi platio operaciju za unuku i da mu je to bilo sve što je imao u tom trenutku. Ubrzo nakon toga, direktor je okupio sve zaposlene i pred svima pohvalio njen gest. Ne samo to, odlučio je da joj promeni radno mesto. Umesto čišćenja, ponudio joj je posao na recepciji uz duplo veću platu.

Žena kaže da i dalje ne može da veruje šta joj se dogodilo i da je presrećna. Ističe da joj je najvažnije to što može mirno da spava, jer zna da je postupila ispravno.

Na društvenim mrežama mnogi su pohvalili njen potez, iako ima i onih koji sumnjaju u njenu priču. Ipak, većina ljudi se slaže u jednom – poštenje se, čak i u ovo ludo vreme, isplati.

Video: