Saurora Grejs (31) iz Mančestera kaže da pomaže ljudima da “prevaziđu se*sualne probleme i poteškoće”. Ponekad joj majke plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima.

Ali, kako dodaje, njena uloga u životima klijenata daleko je šira od onoga što bi moglo da deluje na prvi pogled.

U videu koji je ranije objavila na Instagramu, Saurora je objasnila šta to privlači ljude u njen prostor.

“Bila sam sa preduzetnicima, nastavnicima, policajcima, ali i samohranim ženama, osobama sa invaliditetom... Da li znate šta im je svima zajedničko? Umorni su od pretvaranja”, rekla je.

Nedavno je za britanski „San“ otkrila detalje iz svog života, ostavljajući čitaocima da sami donesu zaključke.

“Dok obuvam štikle, pre nego što se iskradem iz kuće jednog mladića, njegova majka me posmatra s prozora i upućuje osmeh zahvalnosti. Samo nekoliko minuta ranije, u spavaćoj sobi njenog sina uradila sam nešto o čemu većina roditelja radije ne bi želela da zna. Uzela sam mu nevinost. I za to sam bila angažovana”, ispričala je.

Saurora kaže da poslednje tri godine radi kao “surrogat partnerka”, naplaćujući 400 evra kako bi pomogla ljudima da “prevaziđu strahove od intimnosti ili druge probleme”.

“Možda zvuči ekstremno, ali do sada sam pomogla više od 500 ljudi, kako ženama, tako i muškarcima, starosti od 21 do 80 godina. Mnogi su rođeni sa invaliditetom i još su bili nevini, ili su ostali sa povredama koje menjaju život, poput paralize nakon nesreće, a nemaju partnera sa kojim bi imali odnose. Drugi su bili potpuno zdravi, ali su možda imali vezu bez se*sa ili su bili nevini”, dodaje ona.

“Smrt majke me podstakla”

Navodi da nedeljno ima do pet klijenata.

“Moj posao je da ih opustim, pomognem im da prevaziđu sram i podučim ih o se*su, bilo na radionici u mojoj kući ili prilikom posete. Volela bih da pomažem više, ali posao je fizički zahtevan i može biti iscrpljujući”, priča ona.

Za britanski medij otkriva da je ušla u posao nakon što je izgubila majku 2022. godine.

“Njena smrt me je podstakla da pomažem ljudima. Gubitak majke iz korena je promenio način na koji razumem život, telo i ljudsku povezanost. Shvatila sam koliko često ljudi sebi uskraćuju intimnost, zadovoljstvo i iskrenost dok ne postane prekasno. To me je usmerilo ka poslu koji pomaže drugima da se ponovo povežu sa tim stvarima”.

Saurora kaže da je tajno radila na platformi OnlyFans, prodajući fotografije i snimke, uporedo sa poslom frizerke.

“Tokom odrastanja morala sam da krijem svoju se*sualnu stranu od majke. Ona je radila kao savetnik u školi i bila je prilično konzervativna. Nekoliko puta je pronašla sesualne igračke u mojoj sobi i nije bila srećna. Kada sam tek počela da dobijam klijente preko sajtova, bila sam neverovatno nervozna, ulazak u nešto tako intimno nosio je mnogo neizvesnosti. Ali, nakon prvih susreta, osetila sam mešavinu olakšanja i ponosa i brzo sam shvatila da mogu pomoći ljudima na smislen način”.

Kaže da se susreće sa osudama okoline.

“Nije prljavo niti nemoralno biti ‘surrogat partnerka’. Ipak, suočila sam se sa osuđivanjem na internetu, gde ljudi donose pretpostavke o mom radu i pokušavaju da me postide. Govorili su mi da sigurno nemam samopoštovanja ili da iskorišćavam ljude. Bivši partner mi je rekao da nikada neću pronaći nekoga ko će me voleti zbog mog posla. Ali, ta iskustva su mi pomogla da izgradim otpornost i samopouzdanje. Ponosna sam na posao koji radim. Svako zaslužuje uzbudljiv se*sualni život”.

“Ponekad imaju fantazije...”

Otkriva da je većinu klijenata upoznala preko interneta.

“Često su njihovi roditelji ti koji naprave prvi kontakt. Ako je njihovo dete odrasla osoba sa invaliditetom, žele da ono iskusi se*s kao i bilo ko drugi njihovih godina. Često me pozovu u svoju kuću, izađu popodne i ostave nas same. Jedan od mojih redovnih klijenata, u tridesetim godinama, ima težak oblik cerebralne paralize. Osoba koja brine o njemu mi se obratila jer se mučio da pronađe devojku. Kada sam stigla u njihovu kuću, snažno me je zagrlila i rekla: ‘Samo želim da znaš da si neverovatna’”, kaže ona i dodaje:

“Bio je to dirljiv trenutak. Drugi klijent je u četrdesetim godinama i ostao je paralizovan od vrata nadole nakon nesreće. Nema osećaj u intimnim delovima, ali sam pronašla načine da mu omogućim da ponovo doživi orgazam. Takođe, imam klijentkinju koja je u invalidskim kolicima zbog paralize i koristila sam svoje stručno znanje da joj pomognem da ponovo uživa u se*sualnim senzacijama”.

Saurora je pomenula i rad sa drugim klijentima.

“Nisu svi osobe sa invaliditetom. Radim i sa starijim nevinim osobama, kao i sa pojedincima ili parovima koji godinama nisu imali odnose. Ponekad imaju fantazije koje su se plašili da isprobaju. Videla sam sve – od fetiša na hipnozu do zahteva koji uključuju zaštitna odela ili čak brijanje glave, ništa me više ne iznenađuje”.

Na kraju je zaključila:

“Da, moj posao je daleko od konvencionalnog, ali neću kriti šta radim niti osećati sram. Istraživanja sve više pokazuju koliko je ses važan za osobe sa invaliditetom, koje imaju iste želje kao i svi mi. Ideja da su odrasle osobe sa invaliditetom asesualne ili da im ses nije potreban široko je rasprostranjen mit. Strastveno želim da to promenim i edukujem društvo. Naravno, uvek će biti onih koji osuđuju kada je u pitanju se*sualni rad. Ali kada bi videli razliku koju to donosi mojim klijentima, mislim da bi promenili mišljenje”.