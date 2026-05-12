Naime, Nataša je pre nekoliko godina bila zaljubljena u momka, patila je za njim, ali je kako kaže, tu priču odavno završila. A onda joj je drugarica poslala printskrin sa Tindera, na kome se jasno vidi da taj momak koristi ovu aplikaciju za upoznavanje devojaka. I to na verifikovanom profilu. I sve bi to bilo okej da on sada nije u vezi s devojkom koja je trudna i za par meseci treba da dobiju svoje prvo dete.

Nataša se prvo zapitala kako je moguće da je privukao ovakav čovek, a onda i postavila pitanje svojim pratiocima - Da li biste ovoj devojci javili da joj dečko koristi Tinder i da se vrlo verovatno viđa s drugim devojkama?

- Ne treba da kažeš, istina se uvek sazna kada tada.

- I da joj pošalješ, ta devojka to ne bi shvatila kako treba. Žene imaju čudno naviku da ono što im se ne sviđa ne žele da prihvate. Na kraju bi ti ispala ljubomorna i zavidna.

- U teoriji bih rekla, u praksi ne. Devojka je ipak trudna, samo mi je žao što će roditi dete takvom čoveku.

- I da joj kažeš, ne bi ti verovala. Skloni se iz te priče.

Ovo su bili samo neki od kometara žena ispod ovog videa, a nas zanima kako biste vi odreagovali i šta biste uradili?