Princeza Beatris i princeza Eugenija neće prisustvovati uskršnjem crkvenom okupljanju sa kraljevskom porodicom.

Kako se navodi, uz saglasnost i razumevanje svog ujaka, kralja Čarlsa, sestre su za ovaj Uskrs napravile druge planove.

Ova vest dolazi nakon što su obe, zajedno sa svojim supružnicima, prisustvovale božićnim praznicima sa kraljevskom porodicom, a očekuje se da će u budućnosti učestvovati u porodičnim okupljanjima.

Ranije je u ponedeljak, 30. marta, najavljeno da će kralj Čarls i kraljica Kamila prisustvovati uskršnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa u okviru zamka Vindzor na Uskrs, zajedno sa članovima kraljevske porodice, u skladu sa tradicijom.

Njih dve takođe neće prisustvovati ni Kraljevskom Askotu u junu, kako je ranije objavio Daily Mail. Izvor je taj medij rekao: „Razgovarao sam sa prijateljem koji radi u Askotu i rekli su mi da su devojke obavestile sve da ove godine ne mogu da prisustvuju ceremoniji.“

Izvori navode da je princeza Beatris najteže podnela situaciju i da je potpuno zatečena novim okolnostima.

Sara Ferguson, vojvotkinja od Jorka, i princ Endru prisustvovali su sahrani vojvotkinje Ketrin od Kenta u Vestminsterskoj katedrali u septembru 2025. godine u Londonu.

U poslednje vreme, princeze Beatris i Eugenie se drže povučenije, dok su ponovo u fokusu javnosti veze njihovih roditelja sa Džefrijem Epstinom.

Kralj Čarls je u oktobru doneo odluku da svom bratu oduzme kraljevske titule i počasti zbog istraga i sve većeg pritiska javnosti.

Princ Endru se već 2019. povukao iz kraljevskih dužnosti nakon kontroverznog BBC intervjua u kojem je govorio o svom odnosu sa Epstinom. Kasnije mu je kraljica Elizabeta II oduzela vojne titule i pokroviteljstva nakon što je sud odbio njegov zahtev za odbacivanje tužbe Virdžinije Džufri, a slučaj je na kraju završen vansudskim poravnanjem.

Dodatne optužbe i kritike na njegov račun pojačale su se nakon objave mejlova i posthumnih memoara Virdžinije Džufri, u kojima je iznela ozbiljne tvrdnje protiv njega, koje on negira.

U međuvremenu, princeze se, prema navodima izvora, trude da se distanciraju od porodičnog skandala i fokusiraju na privatni život i svoju decu.

Iako kralj Čarls i dalje ima blizak odnos sa svojim sestričinama, princ Vilijam se zalaže za stroži pristup rešavanju porodičnih pitanja pre nego što preuzme tron, piše Pipl.