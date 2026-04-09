Engleskinja Katrina (31) dobrovoljno se odrekla svog skupog stana i umesto njega kupila statični karavan za 29.800 evra. Zahvaljujući tome ne samo da štedi, nego živi i mnogo slobodnije nego ikada pre.

Ideja o malo drugačijem načinu života razvijala se postupno. Nakon što je razgledala niz loše održavanih stanova, Katrinu je inspirisala prijateljica koja živi u kamp-parku s karavanima.

"Iskreno, nisam imala puno drugih opcija i ova mi je imala najviše smisla“, otvoreno priznaje. Preselila se u martu 2025., a zahvaljujući karavanu sada uštedi oko 1.145 evra mesečno na troškovima. Takođe može raditi upola manje nego pre jer su joj životni izdaci niži.

"Mislim da mnogi rade duge sate samo kako bi sebi mogli priuštiti kuću ili stan. Nisam htela čekati penziju da bih počela uživati u životu – htela sam više slobodnog vremena i više radosti“, kaže preduzimljiva Britanka.

Katrina ceni i zajednicu u parku u kojem živi. ''Kad sam povredila koleno, moj devedesetogodišnji komšija dolazio je svaki dan da proveri kako sam. Takvu vrstu ljubaznosti i povezanosti nikada nisam doživela na mestima gde sam pre živela“, zadovoljno ističe. ''Imam prostor koji mogu nazvati svojim, ali bez stalnog finansijskog pritiska. Uz to imam više vremena za uživanje u prirodi, putovanja i upoznavanje sveta. Šest dana u nedelji idem na bazen koji se nalazi unutar kompleksa u kojem živim'', pohvalila se.

Nije je preplašilo čak ni to što je morala sama spojiti i osposobiti mašinu za veš. "Osnove vodoinstalaterstva naučila sam na YouTubeu“, kaže uz osmeh.

"Istraživanje je apsolutno ključno. Pronaći pravi park s niskim troškovima i razumnim pravilima najvažnije je. Ako imate vlastitu parcelu za karavan, to je idealno, ali i mali porodični parkovi odlični su za celogodišnje stanovanje“, smatra ona.

Prema njenim rečima, statični karavan omogućio joj je da uživa u životu sada, umesto da stalno ima osećaj kako radi za budućnost koja možda nikada neće doći.

Video: