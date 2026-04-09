Koliko puta ste skuvali pasulj ili gulaš, a meso je ostalo tvrdo uprkos dugom kuvanju? Mnoge domaćice već godinama koriste jednostavan trik koji gotovo ništa ne košta – rasol, odnosno vodu od kiselog kupusa.
Dovoljna je jedna čaša rasola da jelo dobije potpuno drugačiju teksturu. Meso postaje mekše i sočnije, a pasulj i variva dobijaju punoću, bogatiji ukus koji podseća na stara domaća jela.
Blaga kiselost rasola pomaže razgradnji vezivnih tkiva u mesu, pa se čak i tvrđi komadi lakše skuvaju i omekšaju. Za razliku od sirćeta ili limuna, rasol ne daje oštru kiselinu, već diskretnu aromu koja se savršeno uklapa u jela na kašiku.
Najbolje je da se pred kraj kuvanja u veći lonac doda jedna čaša rasola, uz oprez da se kasnije ne presoli jelo, jer je rasol već dovoljno slan. Neki ga koriste i za kratko mariniranje mesa pre kuvanja, posebno kada spremaju juneći gulaš ili pasulj sa suvim mesom.
Pasulj sa rasolom
Sastojci:
-
500 g pasulja
-
300 g suvog mesa (rebra, slanina ili kobasica)
-
1 glavica crnog luka
-
2 čena belog luka
-
1 šargarepa
-
1 lovorov list
-
1 kašičica aleve paprike
-
1 čaša rasola
-
ulje, so i biber po ukusu
Priprema:
Pasulj potopite preko noći, pa ga sutradan nalijte svežom vodom i stavite da se kuva. Dodajte suvo meso, seckani crni luk, šargarepu i lovor. Kada pasulj omekša, dodajte proprženi beli luk i alevu papriku, a pred sam kraj kuvanja sipajte jednu čašu rasola. Po potrebi dosolite i kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.
Gulaš sa rasolom
Sastojci:
-
600 g junećeg mesa
-
2 glavice crnog luka
-
2 čena belog luka
-
1 kašika paradajz-pirea
-
1 kašičica aleve paprike
-
1 čaša rasola
-
ulje, so, biber
Priprema:
Na ulju propržite sitno seckan luk dok ne omekša, zatim dodajte kockice mesa i pržite dok ne dobije boju. Dodajte beli luk, alevu papriku i paradajz-pire, nalijte vodom i kuvajte na laganoj vatri dok meso ne omekša. Pred kraj kuvanja sipajte jednu čašu rasola i ostavite još desetak minuta da se gulaš zgusne i dobije pun ukus.
Mnogi koji su isprobali ovaj trik tvrde da se razlika odmah primeti – jelo je mekše, ukus puniji, a pasulj dobija onu starinsku, „domaću“ notu koju svi vole.
