Koliko puta ste skuvali pasulj ili gulaš, a meso je ostalo tvrdo uprkos dugom kuvanju? Mnoge domaćice već godinama koriste jednostavan trik koji gotovo ništa ne košta – rasol, odnosno vodu od kiselog kupusa.

Dovoljna je jedna čaša rasola da jelo dobije potpuno drugačiju teksturu. Meso postaje mekše i sočnije, a pasulj i variva dobijaju punoću, bogatiji ukus koji podseća na stara domaća jela.

Blaga kiselost rasola pomaže razgradnji vezivnih tkiva u mesu, pa se čak i tvrđi komadi lakše skuvaju i omekšaju. Za razliku od sirćeta ili limuna, rasol ne daje oštru kiselinu, već diskretnu aromu koja se savršeno uklapa u jela na kašiku.

Najbolje je da se pred kraj kuvanja u veći lonac doda jedna čaša rasola, uz oprez da se kasnije ne presoli jelo, jer je rasol već dovoljno slan. Neki ga koriste i za kratko mariniranje mesa pre kuvanja, posebno kada spremaju juneći gulaš ili pasulj sa suvim mesom.

Pasulj sa rasolom

Sastojci:

500 g pasulja

300 g suvog mesa (rebra, slanina ili kobasica)

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šargarepa

1 lovorov list

1 kašičica aleve paprike

1 čaša rasola

ulje, so i biber po ukusu

Priprema:

Pasulj potopite preko noći, pa ga sutradan nalijte svežom vodom i stavite da se kuva. Dodajte suvo meso, seckani crni luk, šargarepu i lovor. Kada pasulj omekša, dodajte proprženi beli luk i alevu papriku, a pred sam kraj kuvanja sipajte jednu čašu rasola. Po potrebi dosolite i kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.