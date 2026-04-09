Hortenzije su među najomiljenijim ukrasnim biljkama u vrtovima jer svojim raskošnim, velikim cvetovima u različitim nijansama unose posebnu živost i eleganciju u svaki prostor. Ipak, mnogi prave istu grešku, zanemaruju kvalitet zemljišta, zbog čega biljke venu i slabije cvetaju.

Za bujan rast hortenzijama je potrebna dobra ravnoteža vlage, organske materije i prozračnosti zemljišta. Tlo treba da bude propusno, ali istovremeno dovoljno vlažno i bogato hranljivim materijama. Iskusni vrtlari savetuju i dodavanje taloga kafe jer obogaćuje zemlju organskim materijama, pomaže zadržavanju vlage, blago je zakiseljava i pritom odbija puževe.

Idealna pH vrednost zemljišta uglavnom se kreće između 6 i 7, jer hortenzije vole blago kiselu sredinu. Kod pojedinih vrsta, poput Hydrangea macrophylla, niži pH (između 5,5 i 6,5) može podstaći pojavu plavih cvetova.

Kada se uzgajaju u saksijama, hortenzije imaju slične zahteve kao i one posađene u vrtu. Potrebno im je hranljivo i dobro drenirano zemljište, uz obaveznu rupu na dnu posude kako bi višak vode mogao da oteče. Preporučuje se uravnotežen odnos peska, mulja i gline kako bi se obezbedila optimalna struktura zemljišta.

Pre bilo kakvih izmena u zemljištu, savetuje se testiranje tla kako bi se utvrdile pH vrednost, količina hranljivih materija i struktura. Na osnovu rezultata mogu se dodati sastojci koji nedostaju.

Dobra propusnost je ključna jer predugo zadržavanje vode može dovesti do truljenja korena i pojave gljivičnih oboljenja. Jednostavan test je kopanje rupe i punjenje vodom, a ako nestane u roku od 24 sata, tlo je dovoljno propusno. U suprotnom, može se poboljšati dodavanjem peska ili sitnog kamenja.

Struktura zemljišta može se unaprediti i dodavanjem kokosovih vlakana u odnosu 1:1 sa zemljom, čime se poboljšava prozračnost i olakšava upijanje hranljivih materija.

Na kraju, malč je važan saveznik u nezi hortenzija. Borova kora ili iglice pomažu u zadržavanju vlage, suzbijaju korov i dodatno zakiseljavaju zemljište, dok i jesenje lišće može poslužiti kao prirodan izvor hranljivih materija tokom razgradnje.



Bonus video:

