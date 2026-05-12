Mlad Mesec u Biku 16.5.2026. otvara novu, srećniju fazu za odabrane znakove Zodijaka – kao da im život konačno daje jasnu priliku da naplate trud, donesu pravu odluku i pokrenu stvari u svoju korist. Posao, ljubav i finansije sada mogu dobiti konkretniji oblik, a ono što je dugo čekalo svoj trenutak počinje da se pretvara u stvaran pomak, dobitak ili odgovor koji menja dalji tok života.

maja očekuje nas mlad Mesec u Biku, na 25°57’. Ovo je lunacija koja otvara vrata novom ciklusu sigurnosti, obilja, vrednosti i unutrašnjeg mira. Mlad Mesec u Biku dolazi u konjunkciji sa Merkurom, u blizini Urana na početku Blizanaca, kao i u podržavajućem sekstilu sa Jupiterom u Raku.

To znači da se sada mogu otvoriti vrata kroz razgovor, poruku, odluku, ideju, ponudu ili iznenadni unutrašnji uvid. Nešto što je dugo bilo nejasno sada može postati jednostavno. Nešto što je delovalo daleko sada može postati mogućnost koja je sve vreme bila pred nama.

Bik nas vraća telu, prirodi, dodiru, novcu, vrednostima, domu i jednostavnim stvarima koje život čine mirnijim. Ali Uran donosi preokret. Ako je neka sigurnost bila lažna, sada se ruši. Ako smo se navikli na premalo, sada počinjemo da osećamo koliko smo se smanjivali. Ako smo čekali „pravi trenutak“, ova lunacija nas podseća da pravi trenutak počinje onda kada odlučimo da poštujemo sebe.

Jupiter u Raku ovoj priči daje mekoću, zaštitu i osećaj da život može da se otvori na nežniji način. Ovo nije energija borbe. Ovo je energija plodnog tla. Ono što sada posejemo može rasti polako, ali duboko. Možda neće sve doći preko noći, ali ono što započne pod ovim mladim Mesecom može imati trajnu vrednost.

Poseban talas sreće, podrške i novih prilika sada mogu da osete četiri znaka.

Bik

Bikovi, ovaj mlad Mesec događa se u vašem znaku i za vas označava lični novi početak. Ovo je trenutak kada se vraćate sebi, ali ne onoj verziji sebe koja je samo trpela, čekala ili se prilagođavala. Sada ste snažniji, svesniji i spremniji da priznate šta više ne želite da nosite.

Možda ćete u danima oko 16. maja osetiti snažnu potrebu da promenite pravac. Merkur uz mlad Mesec donosi reči koje oslobađaju, razgovor koji menja perspektivu ili spoznaju koja ne može da se ignoriše. Uran dodaje element iznenađenja pa nešto može doći brzo, neočekivano i baš onda kada ste mislili da se ništa ne pomera.

U ljubavi, ovo je lunacija sopstvene vrednosti. Ako ste u vezi, mogli biste otvoriti važne teme: sigurnost, zajednički planovi, novac, dom, poverenje, bliskost. Odnos koji ima zdrav temelj sada može postati još stabilniji.

Ako ste slobodni, ova lunacija može doneti privlačnost prema osobi koja vam ne budi nemir, već mir. Neko vas može iznenaditi jednostavnošću, stabilnošću ili načinom na koji vas vidi bez potrebe da se dokazujete. Ljubav sada ne dolazi kroz igru, već kroz osećaj: uz ovu osobu mogu da dišem.

Na poslovnom planu, vreme je da prepoznate svoju cenu. Ne samo cenu rada, već i cenu energije, znanja, iskustva i vremena. Ako ste dugo davali previše, a primali premalo, sada se može otvoriti prostor za promenu.

Rak

Rakovi, mlad Mesec u Biku dolazi kao podrška vašim snovima, prijateljstvima, zajednicama i dugoročnim planovima. Jupiter u vašem znaku daje vam poseban sjaj, zaštitu i osećaj da se život polako ponovo otvara.

Ova lunacija može vam doneti prave ljude. One koji vas razumeju bez mnogo objašnjavanja i vide vašu vrednost čak i onda kada vi još sumnjate u sebe.

U ljubavi, ovo je vreme kada se srce pita: ko pripada mojoj budućnosti? Ako ste slobodni, ljubav može doći preko prijatelja, društvenih mreža ili nekog zajedničkog projekta.

Na poslovnom planu otvaraju se vrata kroz kontakte. Nemojte potceniti razgovor, preporuku ili slučajan susret. Ljudi sada mogu prepoznati nešto u vama pre nego što to sami sebi priznate.

Devica

Device, mlad Mesec u Biku za vas otvara vrata širenja. Ovo je lunacija koja budi veru, znanje, putovanja, obrazovanje, pisanje i nove životne perspektive.

Ako ste se osećali zarobljeno u rutini, sada se može pojaviti ideja koja vam pokazuje da postoji veći put.

U ljubavi, ovo je vreme iskrenosti i širenja srca. Ako ste slobodni, može vas privući osoba koja ima drugačiji pogled na život, dolazi iz drugog mesta ili vas inspiriše da izađete iz poznatih obrazaca.

Na poslovnom planu, ova lunacija podržava sve što je povezano sa znanjem: edukacije, savetovanja, pisanje, medije, rad sa inostranstvom i online projekte.

Jarac

Jarčevi, mlad Mesec u Biku budi jedno od najlepših područja vašeg života: ljubav, radost, kreativnost, uživanje i lični sjaj.

Nakon perioda obaveza i ozbiljnih odluka, ova lunacija vas vraća pitanju koje često zaboravljate da postavite: šta mene zaista raduje?

U ljubavi može doći do snažnog novog početka. Ako ste slobodni, nova osoba može se pojaviti iznenada – kroz poruku, susret ili situaciju u kojoj ste konačno opušteni i svoji.

Na poslovnom planu, mlad Mesec u Biku podržava kreativne projekte i talente koje ste možda predugo držali po strani. Ako imate ideju ili nešto što dolazi iz srca, sada je vreme da to počnete da razvijate.

Ova lunacija vas podseća da radost nije slabost. Radost je gorivo. Kada se vratite onome što vas iskreno pokreće, rastu i vaša energija, privlačnost i stvaralačka snaga.