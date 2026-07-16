Kraj jula mogao bi da donese neočekivane susrete, poruke i priliku da se razjasne odnosi iz prošlosti. Prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka mogla bi da se suoče sa povratkom bivše ljubavi ili emocija za koje su mislili da su odavno ostale iza njih.

Rak

Rakovi će do kraja jula biti posebno emotivni, pa nije isključeno da im se javi osoba sa kojom su nekada delili snažna osećanja. Stara poruka ili slučajan susret mogli bi da probude uspomene i pokrenu razgovor koji je dugo čekao svoj epilog.

Vaga

Vagama se otvara mogućnost za obnovu kontakta sa bivšim partnerom. Neko iz prošlosti mogao bi da poželi novu šansu ili da konačno kaže ono što je ostalo neizrečeno. Na Vagama je da odluče da li žele da zatvore staro poglavlje ili mu pruže novu priliku.

Ribe

Ribe bi mogle da dobiju neočekivani poziv ili poruku od osobe koju nisu uspele potpuno da prebole. Intuicija će im biti naglašena, pa će lako prepoznati da li je povratak bivše ljubavi iskren ili je reč samo o prolaznoj nostalgiji.

Iako astrologija ovakve događaje posmatra simbolično, kraj jula mogao bi mnogima doneti priliku da razjasne stare emocije i donesu odluku koja će im olakšati nastavak ljubavnog puta.