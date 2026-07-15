Tri horoskopska znaka se osećaju posebno blagosloveno od strane univerzuma 16. jula 2026. godine.

Predugo smo bili zbunjeni, ali direktno kretanje Hirona nam pomaže da se usredsredimo na ono što je zaista važno.

Ovi horoskopski znaci u četvrtak dobijaju osećaj osveženja na način koji im pomaže da tačno znaju šta dalje treba da urade. Više nema rasutih misli. Znamo ko smo i zbog čega smo ovde, a to deluje kao pravi veliki blagoslov.

Devica

Ne samo da osećate jasnoću koju donosi direktno kretanje Hirona, već tu energiju umete da iskoristite na veoma praktičan način. Ako u četvrtak morate da donesete tešku odluku, moći ćete to da učinite sa samopouzdanjem. Vaš blagoslov od univerzuma vam pomaže da verujete sebi i svojim instinktima.

Direktni Hiron usmerava vaše razmišljanje. Sada donosite odluke zasnovane na stvarnosti, a ne na zabludama ili impulsima. Te odluke vam imaju smisla, a upravo je to trenutno najvažnije. 16. jula mišljenja drugih ljudi više nemaju nikakvu težinu.

Ako se povučete i analizirate određenu situaciju, moći ćete da procenite koji potez je pravi. Mudri ste i usmereni, pa donosite ispravnu odluku. Pratite ono što osećate duboko u duši, čak i ako to nije ono što drugi očekuju od vas.

Jarac

Direktno kretanje Hirona donosi vam viziju budućnosti, a ono što vidite toliko vas inspiriše da vas pokreće na akciju. Ovo je veliki blagoslov, jer budi vašu unutrašnju snagu i čini da se osećate sigurnije nego dugo vremena.

Intuicija vam u četvrtak govori da nešto treba da uradite odmah, a ne kasnije. Po prvi put nakon dugo vremena verujete svom unutrašnjem osećaju umesto da tražite samo logično objašnjenje. Time dokazujete sebi da možete da verujete svojoj intuiciji. Razmišljate jasno i racionalno i znate šta radite.

Dobro je biti optimističan, ali morate ostati u okvirima stvarnosti. Ako pronađete zdravu ravnotežu između snova i realnosti, uspeh je neizbežan.

Ribe

Iz haosa se uzdižete, Ribe. Direktni Hiron u četvrtak razjašnjava stvari i pomaže vam da pronađete pravac i svrhu. Tog dana nešto se menja i zbog toga se osećate mnogo snažnije i sigurnije u sebe.

Vaša intuicija vas nikada nije odvela na pogrešan put, zato joj sada bez problema verujete. Tokom ovog perioda vaš unutrašnji osećaj pomaže vam da se izlečite i nastavite dalje. Ne morate zauvek da preispitujete greške iz prošlosti. 16. jula univerzum vam pomaže da ostavite prošlost iza sebe.

Razmišljanjem o prošlosti možete da uvidite gde ste pogrešili i kako to možete da ispravite. Ovaj dan pruža vam sjajnu priliku za novi početak. Vi to možete! Jasno znate šta radite, objašnjava Your Tango.

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