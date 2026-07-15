Prema verovanjima astrologa, pojedini horoskopski znaci poznati su po snažnom egu, tvrdoglavosti ili uverenju da su postupili ispravno, zbog čega im izvinjenje nije jača strana.

Lav

Lavovi vole da ostave utisak samouverenih i sigurnih ljudi. Iako imaju veliko srce, teško priznaju da su pogrešili jer to doživljavaju kao udarac na svoj ponos. Kada se izvine, to je iskreno, ali obično tek kada dobro razmisle o svemu.

Bik

Tvrdoglavi Bik retko menja mišljenje. Kada jednom zauzme stav, teško ga je ubediti da sagleda situaciju iz drugog ugla. Izvinjenje će uslediti tek kada sam zaključi da je zaista pogrešio.

Škorpija

Škorpije ne vole da pokazuju ranjivost. Čak i kada znaju da su pogrešile, često će ćutati ili pokušati da poprave odnos delima umesto rečima. Njihovo izvinjenje dolazi tek kada steknu potpuno poverenje.

Jarac

Jarčevi su racionalni i odgovorni, ali nisu skloni emotivnim razgovorima. Ako smatraju da su imali opravdan razlog za svoje postupke, teško će prvi izgovoriti "izvini". Umesto toga, radije će pokazati da im je stalo kroz konkretna dela.

Naravno, horoskopski znak ne određuje nečiji karakter u potpunosti. Na sposobnost da priznamo grešku utiču iskustva, vaspitanje i ličnost, ali astrologija ove osobine često povezuje upravo sa ovim znacima.

Ponekad je iskreno izvinjenje najveći znak snage, a ne slabosti.



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