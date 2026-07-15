Neptun, planeta povezana sa iluzijama i snovima, započeo je retrogradno kretanje u Ovnu 7. jula i u tom položaju će ostati do 12. decembra. Ovaj period može doneti promene posebno za Ovnove, Jarčeve, Rakove i Vage.

Retrogradni Neptun u Ovnu donosi vreme za preispitivanje ličnih želja, ambicija i načina na koji se zauzimamo za ono što želimo da ostvarimo.

Dok Neptun obično utiče na maštu, intuiciju i granice između stvarnosti i ideala, njegov prolazak kroz vatrenog Ovna dodatno ističe potrebu za delovanjem, hrabrošću i nezavisnošću.

Njegovo retrogradno kretanje može podstaći mnoge da zastanu i razmisle da li su ciljevi koje slede zaista njihovi ili su oblikovani očekivanjima i uticajima drugih ljudi.

Rušenje iluzija

Ovaj tranzit može doneti suočavanje sa zabludama koje se tiču identiteta, ambicija i lične snage. Dok će neki ljudi shvatiti da su težili ciljevima koji im zapravo ne pripadaju, drugi bi mogli da pronađu inspiraciju koja je dugo bila potisnuta i skrivena.

Intuicija može postati izraženija, ali je važno razlikovati pravi unutrašnji osećaj od prolaznih želja, maštanja i impulsivnih reakcija.

Nije period za ishitrene odluke

Retrogradni Neptun u Ovnu podstiče unutrašnju hrabrost i spremnost da se iskreno suočimo sa sopstvenim slabostima, strahovima i neostvarenim željama. Ovo nije trenutak za nagle poteze, već za dublje razumevanje sopstvenog pravca i onoga čemu zaista težimo.

Oni koji uspeju da ostanu povezani sa stvarnošću mogu iz ovog perioda izaći sa jasnijom slikom o sebi, svojim prioritetima i narednim koracima.

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