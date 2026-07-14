Neki ljudi bez problema će zaključiti raspravu rečima: "U redu, slažem se."

Drugi će, međutim, gotovo uvek pokušati dodati još jedan argument, pojašnjenje ili komentar kako bi upravo njihova bila poslednja. U astrologiji se smatra da određeni horoskopski znakovi posebno vole ostaviti završni utisak, bilo zato što su uvereni u vlastito mišljenje ili jednostavno ne vole osećaj da ih neko nije saslušao do kraja.

Naravno, to ne znači da su uvek tvrdoglavi ili skloni svađi, ali često imaju snažnu potrebu izraziti svoj stav do poslednje reči. Među njima se posebno izdvajaju ova dva znaka.

Lav

Lavovi vole biti primećeni i jasno izneti svoje mišljenje. Kada su uvereni da su u pravu, teško će odustati od rasprave pre nego što kažu sve što smatraju važnim.

Ne radi se nužno o želji za dominacijom, već o tome da vole ostaviti utisak osobe koja zna šta govori. Ako osete da ih neko prekida ili pogrešno razume, vratiće se temi kako bi dodatno objasnili svoj stav. Čak i kada se rasprava završi, Lav će često imati još jednu rečenicu kojom želi zaokružiti priču.

Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i gotovo uvek imaju spreman odgovor. Brzo razmišljaju, lako pronalaze argumente i retko ostaju bez reči.

U raspravama često ne žele imati poslednju reč zato što žele pobediti, nego zato što uživaju u samoj razmeni mišljenja. Ipak, upravo zbog njihove brzine i snalažljivosti često se dogodi da se razgovor završi njihovim komentarom. Čak i kada se svi slože da je tema završena, Blizanci će se setiti još jedne zanimljive opaske ili duhovite dosetke.

Naravno, astrologija ovakve osobine posmatra kao opšte tendencije. Na ponašanje svake osobe utiču brojni faktori, poput vaspitanja, životnog iskustva i ostatka natalne karte, pa pripadnost jednom znaku ne određuje karakter u potpunosti.

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