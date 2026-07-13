Kakva bronza i srebro, njima stiže zlatni period u životu: U narednih mesec dana 3 znaka Zodijaka će radovati kao nikad do sadPrethodna vest
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Sipao sam ovo po korovu i već sutradan ga nije bilo: Baštovan otkrio trik koji ne košta ništa
Vrtlarski stručnjak Sajmon Akerojd podelio je na TikToku trik koji, kako kaže, može da osuši korov za samo 24 sata
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