Tokom leta korov raste neverovatnom brzinom, naročito između ploča na terasi, stazama i po šljunku. Koliko god da ga čupate, vrlo brzo ponovo izbije, pa mnogi posežu za jakim hemikalijama. Međutim, jedan baštovan tvrdi da postoji mnogo jednostavnije rešenje koje gotovo svi već imaju u kući.

Vrtlarski stručnjak Sajmon Akerojd podelio je na TikToku trik koji, kako kaže, može da osuši korov za samo 24 sata - i to bez skupih preparata.

Zaboravite sirće i hemiju

Na društvenim mrežama često se preporučuju sirće i razna hemijska sredstva, ali Akerojd smatra da ona uglavnom unište samo listove, dok koren ostane živ.

- Korov vrlo brzo ponovo izraste jer koren nije uništen - objasnio je.

Umesto toga, savetuje da iskoristite nešto što već imate u kuhinji.

Vrela voda pravi čudo

Njegov savet je jednostavan - prokuvajte vodu i pažljivo je sipajte direktno na korov.

Kako kaže, vrela voda prodire dublje i u velikom broju slučajeva uništi celu biljku, uključujući i koren.

- Većina korova biće potpuno suva za manje od 24 sata. Ako se ipak negde ponovo pojavi, biće mnogo slabiji, a dovoljno je da postupak ponovite još jednom ili dva puta i problem će biti rešen - tvrdi baštovan.

Prirodno i bez otrova

Akerojd ističe da mu se ova metoda dopada jer ne zahteva upotrebu herbicida koji mogu da oštete okolne biljke ili zemljište.

Ipak, dodaje da ne treba uništavati baš svaki korov.

- Neke sam čak ostavio jer imaju lepe cvetove koji privlače pčele i druge oprašivače. Nije svaki korov neprijatelj bašte - kaže on.

Budite oprezni

Ako budete isprobavali ovaj trik, vodite računa da se ne opečete.

Stručnjak savetuje da kuvalo ili posudu sa vrelom vodom držite što bliže biljci kako voda ne bi prskala naokolo. Takođe, ovu metodu koristite samo na korovu koji raste između ploča, na prilazima ili drugim mestima gde nema biljaka koje želite da sačuvate, jer vrela voda može da uništi i cveće ili povrće.

Njegov video izazvao je brojne reakcije. Mnogi su napisali da godinama koriste upravo ovaj trik, dok su drugi istakli da je mnogo bezbedniji za okolinu od prskanja herbicidima i da će ga sigurno isprobati već ovog leta.