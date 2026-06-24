Od 25. juna 2026. godine, prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka: Blizanci, Škorpija i Vodolija mogli bi da privuku nove i uzbudljive prilike zahvaljujući uticaju Urana koji je tada u direktnom kretanju i donosi naglu promenu energije, motivaciju i neočekivane šanse.

Kod Blizanaca se ističe poslovni ili lični projekat koji se upravo završava i otvara vrata nečemu još većem. Ključ je da ostanu fokusirani na svoj cilj i ne skreću sa puta, jer se može pojaviti jedinstvena prilika koja zahteva brzu reakciju i odlučnost.

Škorpije u tom periodu prolaze kroz snažan unutrašnji proces preispitivanja. Fokus je na ličnom razvoju i promeni načina razmišljanja. Ova prilika nije spoljašnja, već dolazi kroz introspekciju, tj. oslobađanje od negativnih obrazaca i jačanje samopouzdanja može im otvoriti nove puteve.

Vodolije, pod snažnim uticajem svog vladajućeg planeta Urana, dobijaju nalet energije i motivacije. Period odlaganja i odugovlačenja se završava, a one ulaze u fazu akcije i brzog napretka. Spremne su da prihvate izazove i iskoriste prilike koje mogu značajno da promene njihov pravac.

U suštini, ovaj astrološki trenutak donosi talas promene, brzog razvoja i novih mogućnosti za one koji su spremni da ih prepoznaju i iskoriste.