19. jun donosi dan u kojem neće pobediti oni koji najbrže reaguju, već oni koji uspeju da sačuvaju prisebnost. Tarot karte poručuju da danas nije vreme za ishitrene odluke, naročito kada emocije preuzmu kontrolu. Nekima stiže dugo očekivano razjašnjenje, dok će drugi dobiti priliku da učvrste ono što im je zaista važno - ljubav, posao ili veru u sebe. Obratite pažnju na razgovore koji se ponavljaju i znakove koje vam život šalje.

Ovan - Kralj štapova

Danas ste rođeni lider. Pred vama je situacija u kojoj će biti potrebno da preuzmete inicijativu i pokažete odlučnost. Poslovni pregovori, novi projekti i važni razgovori mogu vam doneti uspeh ako ostanete fokusirani. U ljubavi će samopouzdanje privlačiti ljude, dok će nametanje volje izazvati otpor. Finansije zahtevaju aktivan pristup, ali bez rizikovanja.

Savet: Vodite druge primerom, ne naredbama.

Bik - Četvorka pentakla

Pitanja novca, sigurnosti i stabilnosti danas će vam biti u centru pažnje. Dobro je vreme za planiranje budžeta i proveru važnih detalja. U emotivnim odnosima nemojte se zatvarati u sebe. Ako vas nešto muči, recite to otvoreno. Moguće je da se previše držite nečega što vam više ne donosi radost.

Savet: Čuvajte ono što imate, ali ne dozvolite da vas strah zarobi.

Blizanci - Točak sudbine

Dan donosi iznenadne obrte. Planovi mogu krenuti sasvim drugim tokom, ali upravo u tome leži vaša šansa. Nova informacija, neočekivan poziv ili susret mogli bi da promene tok događaja. U ljubavi ćete na jednu osobu gledati drugačijim očima. Sreća je na vašoj strani, ali ne zaboravite da razum mora imati poslednju reč.

Savet: Prihvatite promene i iskoristite priliku kada se pojavi.

Rak - Dvojka pehara

Pred vama je dan za iskrene razgovore i pomirenja. Neko vam želi pružiti podršku ili obnoviti narušeni odnos. Na poslu će saradnja doneti više koristi nego samostalni rad. Slobodni Rakovi mogli bi dobiti neočekivani znak pažnje.

Savet: Birajte ljude kod kojih postoji uzajamnost, a ne samo lepe reči.

Lav - Devetka pehara

Jedna od najlepših tarot karata donosi zadovoljstvo i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto. Moguća je lepa vest, uspešno završen posao ili trenutak u kojem ćete shvatiti koliko ste zapravo napredovali. U ljubavi vas očekuje toplina i pažnja.

Savet: Uživajte u lepim trenucima, ali ne zaboravite zahvalnost.

Devica - Vitez pentakla

Nema potrebe za žurbom. Danas ćete najviše postići strpljenjem, disciplinom i upornošću. Poslovne obaveze zahtevaju preciznost, a rezultati će doći postepeno. U ljubavi dela govore više od reči.

Savet: Najsporiji put danas može biti i najpouzdaniji.

Vaga - Trojka mačeva

Pred vama je suočavanje sa istinom koju više ne možete ignorisati. Moguće je razočaranje ili razgovor koji ste dugo odlagali. Na poslu ćete jasnije sagledati situaciju koja vas je zbunjivala. U ljubavi budite iskreni, ali bez želje da povredite drugu stranu.

Savet: Prihvatite istinu, ali ne dozvolite da jedno razočaranje oboji ceo život.

Škorpija - As mačeva

Stiže jasnoća. Danas možete dobiti odgovor koji dugo čekate ili konačno preseći dilemu koja vas muči. Poslovni razgovori, donošenje odluka i rešavanje problema prolaze uspešno. U ljubavi je vreme za otvorene karte.

Savet: Istina oslobađa samo kada se koristi mudro.

Strelac- Kraljica pentakla

Praktičnost će danas biti vaša najveća snaga. Posvetite se stvarima koje donose konkretnu korist. Na poslu se fokusirajte na detalje, a u ljubavi pokažite pažnju kroz male gestove. Finansijske odluke donosite sa dugoročnim planom.

Savet: Spojite snove sa realnim koracima.

Jarac - Petica štapova

Oko vas će biti mnogo različitih mišljenja, rasprava i pokušaja dokazivanja ko je u pravu. Ne ulazite u sukobe koji vam ne donose ništa osim nervoze. Na poslu je važnije pronaći pametno rešenje nego pobediti u raspravi.

Savet: Čuvajte energiju za bitke koje zaista vrede.

Vodolija - Zvezda

Karta nade donosi optimizam i veru da se stvari mogu promeniti nabolje. Ako ste poslednjih dana bili umorni ili obeshrabreni, danas ćete dobiti razlog za osmeh. Kreativne ideje i inspiracija dolaze spontano.

Savet: Verujte u svoje planove, ali ih potkrepite konkretnim potezima.

Ribe - Obešeni

Dan usporavanja. Neke stvari neće ići tempom koji želite, ali to ne znači da su krenule loše. Ponekad je potrebno napraviti pauzu kako biste sagledali situaciju iz drugog ugla. U ljubavi i poslu ne forsirajte odluke.

Savet: Ne plašite se zastoja – ponekad upravo on donosi najbolja rešenja.