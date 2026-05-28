Ovan

Petak ti donosi ubrzan tempo i mnogo kontakata sa ljudima. Moguće je da ćeš morati brzo da reaguješ u nekoj situaciji. U ljubavi te privlače iskreni i direktni razgovori.

Bik

Dan ti prija za stabilizaciju obaveza i uživanje u malim stvarima. Finansijska situacija može krenuti u boljem pravcu ili stiže korisna informacija. Veče donosi opušteniju atmosferu.

Blizanci

Bićeš veoma komunikativan i raspoložen za druženje. Moguća su nova poznanstva ili zanimljive poruke koje popravljaju raspoloženje. Pokušaj da ne rasipaš energiju na previše planova.

Rak

Emocije su ti pojačane i lako reaguješ na ponašanje drugih ljudi. Neko blizak može želeti iskren razgovor sa tobom. Veče je dobro za mir, porodicu i opuštanje.

Lav

Želiš pažnju, zabavu i osećaj da si primećen. Moguće je da dobiješ kompliment ili podršku koju nisi očekivao/la. Ljubavna energija je naglašena kroz flert i spontane susrete.

Devica

Fokusiran si na obaveze i detalje, ali pokušaj da ne preteraš sa kontrolom svega oko sebe. Dan je dobar za organizaciju i završavanje zaostalih stvari. Obrati pažnju na umor.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguće je pomirenje, novo poznanstvo ili važan emotivan razgovor. Kreativne aktivnosti i prijatna atmosfera danas ti posebno prijaju.

Škorpija

Intuicija ti je veoma jaka i lako osećaš šta drugi kriju. Moguće je razmišljanje o prošlosti ili osobi koja ti je ostavila trag. Veče donosi dublje emocije i iskrene razgovore.

Strelac

Pojačana je želja za izlaskom, promenom i slobodom. Spontani planovi mogu ispasti najbolji deo dana. Energija ti raste kako se približava veče.

Jarac

Bićeš ozbiljan i fokusiran na obaveze i ciljeve. Finansijska pitanja ili planovi za naredni period mogu ti zauzeti pažnju. Pokušaj da ostaviš vreme i za odmor.

Vodolija

Petak ti donosi zanimljive razgovore i neočekivane kontakte. Neko može probuditi tvoju radoznalost ili inspiraciju. Dobar je trenutak za druženje i nove ideje.

Ribe

Bićeš emotivniji nego inače i više okrenut unutrašnjem svetu. Muzika, umetnost ili razgovor sa bliskom osobom mogu ti pomoći da se osećaš bolje. Neko iz prošlosti može ti se javiti ili ponovo ući u misli.

Video: